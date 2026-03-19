"정후야 나도 개막전 나간다", 다저스 2루수 깔끔하게 정리...김혜성 개막 로스터 사실상 확정!

기사입력 2026-03-19 09:32


"정후야 나도 개막전 나간다", 다저스 2루수 깔끔하게 정리...김혜성 …
LA 다저스 김혜성이 개막전에 출전할 것으로 보인다. AP연합뉴스

"정후야 나도 개막전 나간다", 다저스 2루수 깔끔하게 정리...김혜성 …
다저스 2루수는 김혜성과 미구엘 로하스의 플래툰 방식이 유력하다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 최대 경쟁 포지션인 2루 자리가 그 윤곽을 드러냈다. 김혜성이 개막전 2루수로 나설 공산이 커졌다.

다저스는 19일 "내외야 유틸리티 산티아고 에스피날의 계약을 트리플A에서 메이저리그로 이관해 40인 로스터에 등록했다"고 발표했다.

다저스는 앞서 이달 초 외야수 잭 스윈스키를 40인 로스터에서 제외하면서 대체 선수를 40인에 등록하지 않고 있었다. 그 자리를 에스피날이 차지한 것이다.

다시 말해 에스피날이 40인 로스터에 포함되면서 개막 로스터에도 포함될 수 있는 장치가 마련됐다는 얘기다. 만약 다저스가 그를 개막 로스터에 넣지 않을 경우 옵트아웃 권리를 행사할 수 있다.

다저스는 지난달 스프링트레이닝 개막을 앞두고 FA 에스피날과 마이너리그 계약을 했다. 유틸리티 앤디 이바네스를 애슬레틱스로 트레이드한 뒤 우타 내야수를 찾고 있었는데, 에스피날이 그 역할을 하게 됐다.


"정후야 나도 개막전 나간다", 다저스 2루수 깔끔하게 정리...김혜성 …
시범경기에서 맹타를 터뜨리고 있는 산티아고 에스피날이 40인 로스터에 포함됐다. AP연합뉴스
데이브 로버츠 감독은 이미 지난 주 LA타임스 인터뷰에서 "그가 우리와 함께 하지 않는다는 건 상상하기 어렵다. 스프링트레이닝서 그의 활약을 보라. 좋은 선수다. 그에 대해 잘 몰랐는데, 매일 그의 경기를 보면서 흥미를 갖게 됐다"고 밝히면서 개막 로스터에 포함할 뜻을 내비쳤다.

에스피날은 이날 샌프란시스코 자이언츠와의 시범경기에서 8번 우익수로 선발출전해 2타수 무안타를 기록했다. 15경기에서 타율 0.389(36타수 14안타), 2홈런, 13타점, 12득점, 5볼넷, 7삼진, OPS 1.071을 마크했다.

에스피날이 사실상 메이저리그 진입에 성공하면서 루키 유틸리티 알렉스 프리랜드가 탈락한 모양새다. 김혜성이 개막 로스터에 포함될 수밖에 없는 구조가 만들어진 것이다.


이와 관련해 MLBTR은 이날 '토미 에드먼과 키케 에르난데스가 부상자 명단(IL)서 시즌을 맞게 됨에 따라 2루 자리는 김혜성과 미구엘 로하스의 플래툰 방식으로 메워질 것으로 보인다'며 '김혜성은 좌타자지만 작년 좌투수에 더 강했다. 따라서 에스피날이 플래툰에 들어갈 수는 없고 벤치 요원으로 적합하다'고 평가했다.

에드먼과 에르난데스가 복귀한다고 해도 플래툰과 유틸리티 측면에서 김혜성의 입지가 달라질 가능성은 희박하다.


"정후야 나도 개막전 나간다", 다저스 2루수 깔끔하게 정리...김혜성 …
김혜성이 시범경기에서 8경기 연속 안타를 쳤다. Imagn Images연합뉴스
김혜성은 이날도 안타를 쳤다. 5회초 중견수로 교체 출전한 김혜성은 2타수 1안타를 기록했다. 3-0으로 앞선 6회말 1사후 첫 타석에서 1루쪽 내야안타를 날렸다. 상대 투수는 좌완 조이 루케시였다. 투스트라이크에서 79.1마일 커브가 몸쪽으로 떨어지자 가볍게 끌어당겼다. 1루수가 잡아 베이스커버를 들어온 루케시에 토스했지만, 발빠른 김혜성이 먼저 베이스를 밟았다.

8회 두 번째 타석에서는 좌완 에릭 밀러의 몸쪽 97.6마일 강속구를 잘 받아쳤지만, 유격수 땅볼이 됐다. 타구속도가 98.2마일로 하드히트였다.

김혜성은 월드베이스볼클래식에서 돌아와 4경기 연속을 포함해 8경기 연속 안타 행진을 이어가며 타율을 0.435(23타수 10안타)로 끌어올렸다. 1홈런, 5타점, 8득점, 5도루, OPS 1.045다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
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Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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