박찬호 2번→1번 바꾼 비하인드 "오더 제출 10분 전 결정, 앞으로도 이렇게..." [부산 현장]

기사입력 2026-03-19 13:07


박찬호 2번→1번 바꾼 비하인드 "오더 제출 10분 전 결정, 앞으로도 …
17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 박찬호가 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

[부산=스포츠조선 김용 기자] "선수 생각도 중요하니, 오더 제출 10분 남겨놓고 바꿔보자 했는데..."

두산 베어스 김원형 감독이 '박찬호 1번'에 대한 비하인드 스토리를 들려줬다.

두산은 19일 부산 사직구장에서 롯데 자이언츠와 시범경기를 치른다. 두산은 이날 박찬호-정수빈-카메론-양의지-강승호-양석환-안재석-박준순-박지훈 순으로 타순을 작성했다.

김 감독은 원래 시범경기 초반 정수빈-박찬호 테이블 세터로 오더를 짰다. 하지만 15일 삼성 라이온즈전부터 박찬호를 1번에 기용했다. 그런데 난리가 났다. 홈런 포함 3타수 2안타 3타점 2득점 대폭발. 그 전 키움 히어로즈전 두 경기씩은 소박하게(?) 안타 1개씩만 치던 박찬호였다.

이후 한화 이글스 2연전도 박찬호는 모두 1번으로 나갔다. 박찬호는 2경기 1안타에 그쳤지만, 팀이 한화 2연전을 싹쓸이했다.

박찬호는 인터뷰에서 1번 타순에 대한 애정을 드러냈다. 김 감독은 15일 삼성전도 원래 박찬호를 2번으로 넣으려 했지만 선수 사기를 위해 오더 제출 10분을 남겨놓고 1번으로 바꿨단다. 그런데 박찬호도 터지고 팀도 연승이다.

김 감독은 "선수 생각도 중요하니, 1번으로 바꿨는데 그 이후 잘 되고 있다. 앞으로도 이렇게 가야하지 않겠느냐"며 웃었다.


부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

엄홍길, 피는 못 속여~ 조상 엄흥도처럼..방치된 동료 시신 목숨 걸고 수습 (순풍 선우용여)

2.

'故 최진실 딸' 최준희, 24살 예비신부의 현실..."결혼 준비·다이어트로 바빠"

3.

'5월 결혼' 신지♥문원, "키 차이 별로 안나" 어느 정도길래..티격태격 결혼 준비

4.

지선도령 "박나래 논란, 사실 예언했었다… 위약금 무서워 입 닫았을 뿐"

5.

'임신 발표' 문지인, 유산 트라우마에 병원서 오열 "초음파 쳐다도 못 봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독이 불러 얘기했다 "160km 한국에서 제일 좋은 공 가졌잖아" 윤성빈, 결국 멘탈이다 [부산 현장]

2.

'10억-10억-9억' 역대 최고 신기록…한화·삼성 공격적 투자, 우승 한 풀어줄까

3.

메이저리그도 WBC도 하는 '승부치기', 한국은 왜 안 해? 허구연표 레벨업, 다시 '시동' 건다 [SC포커스]

4.

천하의 이도류 스타가, 난데없이 스트레이트 볼넷...'땡큐, 오타니' 이정후, 1루 밟았다

5.

"구속 올랐네?" 토미존 수술 1년 쉰 4870억팔, 첫 등판서 159㎞ '쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독이 불러 얘기했다 "160km 한국에서 제일 좋은 공 가졌잖아" 윤성빈, 결국 멘탈이다 [부산 현장]

2.

'10억-10억-9억' 역대 최고 신기록…한화·삼성 공격적 투자, 우승 한 풀어줄까

3.

메이저리그도 WBC도 하는 '승부치기', 한국은 왜 안 해? 허구연표 레벨업, 다시 '시동' 건다 [SC포커스]

4.

천하의 이도류 스타가, 난데없이 스트레이트 볼넷...'땡큐, 오타니' 이정후, 1루 밟았다

5.

"구속 올랐네?" 토미존 수술 1년 쉰 4870억팔, 첫 등판서 159㎞ '쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.