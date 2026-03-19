'현진이 형!' 호랑이 된 김범수, '괴물 선배' 앞에 활짝 웃었다[대전 현장]
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|'호랑이가 된 독수리' KIA 김범수가 한화 류현진과 만나 환한 미소를 지어보였다. 대전=허상욱 기자
[대전=스포츠조선 허상욱 기자] '와, 현진이 형!'
'호랑이가 된 독수리' KIA 김범수가 류현진을 만나 무장해제된 듯 환한 미소를 선보였다.
생애 첫 FA 자격을 획득해 KIA로 둥지를 옮긴 좌완 불펜 김범수가 친정팀 홈구장인 대전을 찾아 한화 선수단과 반가운 인사를 나눴다.
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기에서 김범수가 KIA 타이거즈 로고가 선명하게 새겨진 훈련복을 입고 그라운드에 모습을 드러냈다.
김범수는 훈련 중이던 한화 선수단에게 성큼성큼 걸어가 반갑게 인사를 건넸다.
김범수는 김경문 감독과 양승관 수석코치에게 악수를 건네며 안부를 물었고, 한때 한솥밥을 먹었던 손아섭, 노시환, 심우준과도 반갑게 재회했다.
심우준과 이야기를 나누던 김범수의 눈이 갑자기 반짝였다. 누군가를 발견한 것이다.
'괴물 선배' 류현진이었다. 김범수의 멘토이기도 한 류현진은 후배 특유의 긴 생머리를 한참이나 쓰다듬으며 애정을 듬뿍 쏟아냈다. 생애 첫 FA로 새 둥지를 튼 후배를 향한 선배의 따뜻한 응원이 고스란히 전해지는 장면이었다.
친정팀 한화 선수단과 반가운 인사를 나눈 김범수의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.
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|19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 한화 김경문 감독이 KIA 김범수와 인사를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/
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|19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. KIA 김범수가 친정팀 한화 선수단과 인사를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/
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