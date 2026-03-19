'현진이 형!' 호랑이 된 김범수, '괴물 선배' 앞에 활짝 웃었다[대전 현장]

기사입력 2026-03-20 07:17


'현진이 형!' 호랑이 된 김범수, '괴물 선배' 앞에 활짝 웃었다[대전…
'호랑이가 된 독수리' KIA 김범수가 한화 류현진과 만나 환한 미소를 지어보였다. 대전=허상욱 기자

[대전=스포츠조선 허상욱 기자] '와, 현진이 형!'

'호랑이가 된 독수리' KIA 김범수가 류현진을 만나 무장해제된 듯 환한 미소를 선보였다.

생애 첫 FA 자격을 획득해 KIA로 둥지를 옮긴 좌완 불펜 김범수가 친정팀 홈구장인 대전을 찾아 한화 선수단과 반가운 인사를 나눴다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기에서 김범수가 KIA 타이거즈 로고가 선명하게 새겨진 훈련복을 입고 그라운드에 모습을 드러냈다.

김범수는 훈련 중이던 한화 선수단에게 성큼성큼 걸어가 반갑게 인사를 건넸다.

김범수는 김경문 감독과 양승관 수석코치에게 악수를 건네며 안부를 물었고, 한때 한솥밥을 먹었던 손아섭, 노시환, 심우준과도 반갑게 재회했다.

심우준과 이야기를 나누던 김범수의 눈이 갑자기 반짝였다. 누군가를 발견한 것이다.

'괴물 선배' 류현진이었다. 김범수의 멘토이기도 한 류현진은 후배 특유의 긴 생머리를 한참이나 쓰다듬으며 애정을 듬뿍 쏟아냈다. 생애 첫 FA로 새 둥지를 튼 후배를 향한 선배의 따뜻한 응원이 고스란히 전해지는 장면이었다.

친정팀 한화 선수단과 반가운 인사를 나눈 김범수의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.
'현진이 형!' 호랑이 된 김범수, '괴물 선배' 앞에 활짝 웃었다[대전…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. 한화 김경문 감독이 KIA 김범수와 인사를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/

'현진이 형!' 호랑이 된 김범수, '괴물 선배' 앞에 활짝 웃었다[대전…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기. KIA 김범수가 친정팀 한화 선수단과 인사를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.19/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박수홍♥' 김다예, 독기 품은 '33kg 감량' 비법 "위고비 없이 뼈말라 가능"

2.

김미화, '43세 발달장애 子' 걱정에 눈물 "누가 자식을 먼저 보내고 싶겠나" ('특종세상')

3.

'생활고' 김숙, 결국 출연료 턱없이 적은 '무한걸스' 출연 "송은이가 100만원씩 보태줘"

4.

공항서 '강강술래'라니..하츠투하츠, 과잉 경호 논란 "대통령도 이렇게 안 해" [SC이슈]

5.

김성은, ♥정조국 없이 '16년 독박 육아' 눈물 글썽 "3명 키우느라 벅차"

스포츠 많이본뉴스
1.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

2.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

[현장인터뷰] '7연승' 소노vs'완전체' KCC...승부처는 초반 "기 살면 무서워진다"

5.

'대안 부재' 토트넘, '소방수' 투도르 경질 분위기 변화 감지, 일단 유임 주말 승점 6점짜리 노팅엄전 보고 판단한다

스포츠 많이본뉴스
1.

'번번이 늦더니만…' 개막이 가까웠나, 홈런 타이밍 완벽 부활, 요미우리 출신 상대 120m 첫 당겨친 홈런

2.

"충격!" '日, 수준이 다르다' 韓 정면충돌, 조 2위로 밀려나고도…호주 '일본, 시작부터 압도적 강함' 극찬 폭발

3.

"도하 참사로 월드컵 못 나갔다" 직접 아픈 기억 꺼낸 日 모리야스 감독, '日 홍명보' 응원 받고 WC 우승 재다짐

4.

[현장인터뷰] '7연승' 소노vs'완전체' KCC...승부처는 초반 "기 살면 무서워진다"

5.

'대안 부재' 토트넘, '소방수' 투도르 경질 분위기 변화 감지, 일단 유임 주말 승점 6점짜리 노팅엄전 보고 판단한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.