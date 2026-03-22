LG도 눌렀다. 그것도 멀티로…'0의 행진' 불펜 언터처블, 한달 뒤 상무 입대 실화? 가을영웅도 없는데….

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 3년 차 우완 육선엽(21)이 완전히 달라졌다.
21일 LG 트윈스와의 시범경기에 구원 등판한 육선엽은 1⅔이닝 동안 탈삼진 1개를 곁들인 5타자 셧아웃 퍼펙투로 홀드를 기록했다. 시범경기 처음으로 시도한 멀티이닝도 완벽하게 소화했다.
이날 투구로 육선엽의 2026년 시범경기 성적은 5경기 5⅔이닝 2안타 무실점, 평균자책점 0.00을 유지했다. 탈삼진 7개로 이닝 당 1개가 넘는 수치. 더욱 놀라운 사실은 19타자를 상대로 단 하나의 4사구도 없다는 점이다.
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육선엽의 폭풍 성장은 너무나도 반가운 일이지만, 딜레마을 안기고 있다.
약 한 달 뒤 상무(국군체육부대) 입대가 예정되어 있기 때문이다.
'가을 영웅' 필승조 이호성의 부상 이탈로 고민이 깊은 삼성 불펜 입장에서는, 마침내 잠재력을 터뜨린 육선엽을 떠나 보내야 하는 상황이 아쉽기만 하다.
육선엽은 현재 팀 내 불펜진 중 가장 강력한 구위를 자랑한다. 멀티 이닝 소화 능력까지 입증하며 필승조급으로 성장한 육선엽과 이별이 갈수록 아쉬움이 커지고 있다.
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육선엽은 일단 입대 전까지 가장 중요한 개막 후 한달간 팀의 승리를 위해 마운드 위에서 모든 것을 쏟아붓는다는 각오다. 그 이후 상황은 하늘의 뜻이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com