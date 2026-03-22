'타율 0.391, OPS 1.288' 공포의 1번, 붙박이로 간다 "스윙 궤도 수정, 올 시즌 '에버리지' 대폭 상승 기대"[대구현장]

15일 이천베어스파크에서 열린 삼성과 두산의 시범경기. 삼성 이재현이 타격을 하고 있다. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.15/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 톱타자는 이재현이다.
박진만 감독은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 LG 트윈스와의 경기를 앞두고 최근 1번 타자로 나서고 있는 이재현의 기용법과 타격 변화에 대해 설명했다.
박진만 감독은 "재현이는 캠프 때부터 가장 주목하고 기대를 많이 했던 선수 중 한 명"이라며 운을 뗐다. "특히 수비에서의 안정감은 이미 검증된 만큼, 올 시즌은 공격 지표에서 눈에 띄는 성장이 있을 것"이라 예언했다.
14일 이천 두산베어스파크에서 열린 KBO리그 시범경기 두산과 삼성의 경기. 1회초 선두타자 2루타를 날린 삼성 이재현. 이천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.14/
박 감독은 구체적인 변화 포인트로 '스윙 궤도'를 꼽았다.
"기존 어퍼 스윙이었는데, 이번 캠프를 통해 레벨스윙으로 간결해졌다"며 "본인 스스로 변화의 필요성을 느끼고 수정해온 부분이 고무적이다. 덕분에 강한 타구를 더 많이 생산할 수 있게 됐고, 타격 정확도(에버리지)가 작년보다 많이 올라갈 것으로 보고 있다"고 분석했다.
특별한 변수가 없는 한 이재현을 1번 타자로 계속 기용하겠다는 구상도 덧붙였다. 박진만 감독은 "좋은 활약을 해주고 있고, 타격코치께서도 추천하는 부분도 있다"며 "올시즌 큰 변수가 없는 한 이대로 가려고 한다"며 이재현 톱타자 카드를 기정사실화 했다.
12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 이재현을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
이재현은 시범경기 8경기에서 0.391의 고타율과 .462의 출루율을 기록중이다. 2홈런에 장타율도 0.826에 달한다. 홈런 칠 수 있는 수비 잘하는 유격수에서 정확도까지 높은 완벽한 유격수로 거듭나고 있는 중이다.
박 감독은 김지찬을 9번에 배치한 전략적 배경도 밝혔다. 하위 타선에서 상위 타선으로 이어지는 '연결력'을 극대화다. 박감독은 "지찬이가 9번에서 출루해주고 상대 배터리를 흔들어준다면, 폭발력을 가진 상위 타선의 파괴력이 배가될 수 있다"며 "하위 타선부터 이어진 기회가 우리의 강한 중심 타선으로 연결되는 그림이 우리 타선이 가질 수 있는 가장 큰 힘"이라고 강조했다.