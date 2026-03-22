'투타니 가세' 다저스는 당연히 1등…그런데 KBO MVP도 순위에 들었다? "유턴 성공 명단에 합류할 수 있다"

토론토 블루제이스 유니폼을 입고 투구를 하는 코디 폰세. Kim Klement Neitzel-Imagn Images연합뉴스
[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스는 당연한 1등, 그런데 KBO리그 MVP가 가세한 게 큰 힘이 되는 구단이 있다.
미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 22일(이하 한국시각) 메이저리그 30개 구단 중 선발진 상위 10개 구단을 꼽았다.
1위는 다저스에게 돌아갔다. 매체는 야마모토 요시노부, 오타니 쇼헤이, 블레이크 스넬, 타일러 글래스노우, 에밋 시한을 선발 투수로 예상했다. 팔꿈치 수술에서 회복해 투타 겸업에 본격적으로 들어가는 오타니가 가세했다.
매체는 '다저스는 선발 로테이션 없이 2024년 월드시리즈를 우승했고, 불펜진 없이 2025년 월드시리즈를 우승했다'라며 '올해는 두 가지 모두를 갖출 재능이 있다'고 했다.
관건은 건강. 매체는 '늘 그렇듯 다저스는 선수층을 활용해 투구 이닝을 관리할 것'이라며 '스넬은 9월에야 전력을 다하는 것처럼 보인다. 글래스노우는 풀 시즌 동안 평균자책점 타이틀을 획득할 만큼 충분한 이닝을 던진 적이 없다. 야마모토와 오타니는 실제로 내셔널리그 사이영상을 노릴 만큼 충분한 이닝을 던지지 않을 수도 있다'고 짚었다.
매체는 이어 '다저스는 그럼에도 최고의 호화 구단이다. 그들은 운용하는 방법을 확실하게 알고 있다. 또 돈을 쓰기로 결정도 했다. 엘리트 마무리투수 에드윈 디아즈를 데리고 왔기 때문에 불펜은 더 좋아질 것'이라고 했다.
다저스가 '최고의 투수진'임을 짚은 매체는 9위에 토론토 블루제이스를 올렸다.
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 한화 폰세가 수상 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/
Toronto Blue Jays pitcher Cody Ponce throws during spring training baseball workouts, Friday, Feb. 13, 2026, in Dunedin, Fla. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
올 시즌을 앞두고 코디 폰세와 3년 총액 3000만 달러 계약을 한 효과도 있었다. 폰세는 지난해 한화 이글스 소속으로 29경기에서 17승1패 평균자책점 1.89의 성적을 남기며 정규시즌 MVP에 오른 데 메이저리그 복귀에 성공했다.
매체는 토론토 선발진으로 딜런 시즈, 케빈 가우스먼, 트레이 예세비지, 코디 폰세, 셰인 비버가 나갈 것으로 바라봤다.
매체는 '시즈가 꾸준하게 리그 최고의 투수임을 증명할 것이라고 구단 만큼은 자신할 수 없지만, 훌륭한 구위를 가졌음에는 의심할 여지가 없다'라며 '폰세는 아시아리그에 갔다가 자신감과 구종에 대한 더 나은 감각을 가지고 돌아와 성공하는 투수의 명단에 합류할 수 있을 거라고 본다'고 설명했다.
다만, 악재 요소도 있다. 매체는 '나쁜 소식은 예세비지가 어깨 문제로 벌써 빠졌다. 비버는 토미존 수술 이후 계속해서 어려움을 겪고 있다. 카우스먼은 35세이며, 타일러 로저스를 영입한 불펜은 현재 훌륭하다라는 것보다는 좋은 정도의 영역'이라고 밝혔다.
한편 매체는 다저스에 이어 시애틀 매리너스, 필라델피아 필리스, 보스턴 레드삭스, 디트로이트 타이거스, 피츠버그 파이어리츠, 뉴욕 양키스, 밀워키 브루어스, 토론토, 뉴욕 메츠를 선발 상위 10개 구단으로 꼽았다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com