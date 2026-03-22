"지옥에나 가라" 시원하게 욕하더니, 이제는 "우린 형제다" 태세 전환

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[스포츠조선 김용 기자] "우린 형제다."
아로자레나는 멕시코, 롤리는 미국 대표로 WBC에 참가했다. 두 팀은 조별리그에서 맞대결을 펼쳤다. 아로자레나는 타석에 들어서며 마스크를 쓰고 있는 롤리에 악수를 청했는데, 롤리는 이를 받아들이지 않았다. 리그에서는 같은 팀이지만, 국가를 대표해서는 적으로 상대하는 가운데 한가롭게 악수를 나누는 건 사치라는 게 롤리의 생각이었던 듯. 이 롤리의 행동은 팬들도 지지를 표했다.
문제는 아로자레나가 경기 후 인터뷰에서 롤리에 대한 험담을 한 것. 기분이 상할 수는 있었지만, 그 인터뷰는 파장이 컸다. 두 사람의 불화설까지 제기됐다.
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아로자레나는 지난주 이 문제에 대해 처음으로 자신의 생각을 표현했는데, 당시에는 롤리 이름을 밝히지도 않았고 추가 질문도 받지 않았다. 하지만 두 번째 입장 표명으로 더 이상 이 문제로 시끄러운 상황이 이어지기를 바라지 않는다는 강력한 의지를 표현했다.
아로자레나는 조별리그에서 탈락한 멕시코 대표임에 대해 "우리가 원하는 결과를 얻지는 못했지만, 캠프에 무사히 복귀하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com