'김영웅 연타석포, 양창섭 완벽투, 이해승 이틀연속 홈런' 백업 2명 골절로 잃은 삼성, KIA 대파 개막 준비 만전[대구리뷰]
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|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 김영웅이 선제 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]박진우 이성규의 골절 이탈 소식이 전해진 23일.
캠프 부터 부상 소식이 끊이지 않는 삼성 라이온즈가 주축 선수들의 컨디션을 끌어올리며 개막 불안감을 지워냈다.
23일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 KIA전에서 선발 양창섭과 불펜진 호투와 김영웅의 연타석 홈런, 이해승의 이틀 연속 홈런에 힘입어 7대1로 승리했다.
양창섭과 양현종의 팽팽한 선발 맞대결. 파괴자는 김영웅이었다.
2,4회 연타석 홈런으로 팀에 리드를 안겼다.
첫 홈런은 0-0이던 2회말에 나왔다. 첫 타석에서 우월 선제 솔로홈런을 뽑아냈다.
1사 후 KIA 선발 양현종의 3구째 113㎞ 높은 커브를 그대로 당겼다. 큰 포물선을 그린 타구를 우익수 나성범이 일찌감치 바라보기만 했던 비거리 115m의 홈런포.
끝이 아니었다.
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|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회말 무사 1루 삼성 김영웅이 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
1-0으로 앞선 4회말 무사 1루에서 맞은 두번째 타석에서 양현종의 초구 136㎞ 가운데 몰린 낮은 공을 힘차게 퍼올렸다. 큼직하게 날아간 공이 외야석 상단을 맞고 이승엽 걸개그림 앞으로 굴러갔다.
김영웅의 연타석 홈런으로 리드를 잡은 삼성은 3-1로 앞선 8회말 1사 1,2루에서 윤정빈의 적시타와 이해승의 이틀 연속 홈런(3점)으로 4점을 보태 쐐기를 박았다.
마운드에서는 양창섭이 돋보였다. 12일 시범경기 개막전 한화전에 선발 등판, 4이닝 무안타로 호투했던 양창섭은 11일 만의 등판에서도 무실점 호투를 이어갔다.
KIA 타선을 상대로 4안타 2볼넷 4탈삼진 무실점 역투로 시범경기 선발 등판을 마쳤다. 시범경기 2경기 8이닝 연속 무실점 행진으로 평균자책점 0.00.
양창섭은 이날 공격적인 피칭으로 투구수 60구 만에 4이닝을 소화했다.
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|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회초 투구를 무실점으로 마친 삼성 양창섭이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
탁월한 위기관리 능력이 돋보였다.
양창섭은 매 이닝 득점권에 주자를 내보냈지만, 타자 배트를 이끌어내는 정면승부로 위기를 탈출했다. 병살타도 2개나 유도했다. 위기에서 최고 타자 김도영을 두번이나 만났지만 피해가지 않고 삼진→병살타로 돌려세웠다. 최지광(1이닝 무실점) 이승민(⅔이닝 1실점) 임기영(1⅓이닝 무실점) 장찬희(1이닝 무실점) 최하늘(1이닝 무실점)이 안정적으로 이어던지며 승리를 지켰다.
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|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 3회초 1사 1,2루 KIA 김도영이 병살로 물러나며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
KIA는 4회까지 매 이닝 득점권 찬스를 살리지 못한 것이 패인이 됐다. 0-3으로 뒤진 6회 선두 정현창의 안타와 폭투, 볼넷 등으로 만든 1사 1,3루에서 오선우의 우전 적시타가 유일한 득점이었다.
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|20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 2회초 KIA 오선우가 안타를 치고 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.20/
KIA 선발 양현종은 4이닝 동안 64구를 던지며 4안타 2볼넷 2탈삼진 3실점으로 개막에 앞서 컨디션을 점검했다. 직구 최고 구속이 아직 139㎞에 그쳤지만 맞혀잡는 노련한 피칭으로 이닝을 끌고 갔다. 김영웅에게 맞은 2방의 홈런이 실점의 전부였다.
홍민규 김기훈 한재승 등 불펜 B조 투수들이 추운 날씨 속에서도 각각 1이닝씩 무실점으로 막아내며 도타워진 불펜진 뎁스를 예고한 점이 위안거리였다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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