류현진 '절'하는 모습 볼 수 있을까…안방마님 '연타석포 7타점', 그런데 정작 반긴 한 방은 따로 있다?

기사입력 2026-03-24 09:24


류현진 '절'하는 모습 볼 수 있을까…안방마님 '연타석포 7타점', 그런…
한화 이글스 최재훈. 사진제공=한화 이글스

류현진 '절'하는 모습 볼 수 있을까…안방마님 '연타석포 7타점', 그런…
최재훈. 사진제공=한화 이글스

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "반발력 좋아진 거 같은데?"

연타석 홈런에 '놀림'을 받았다. 부상 이후 걱정됐던 '경기 감각'은 이제 완벽하게 올라오기 시작했다.

최재훈은 23일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 시범경기에 포수 겸 8번타자로 선발 출전해 3안타(2홈런) 7타점 2득점을 기록했다.

2008년 프로에 데뷔한 최재훈은 통산 홈런이 30개다. 커리어하이는 2021년 기록한 7개. 그런데 이날 시범경기에 최재훈은 2개의 홈런을 몰아쳤다. 그것도 연타석으로 터졌다.

0-0으로 맞선 2회말 주자 1,2루에서 NC 선발투수 김태경의 낮게 떨어진 커브를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 3회말에는 1사 만루에서 김태경과 9구까지 가는 승부에서 높게 들어온 직구를 공략해 다시 한 번 담장을 넘겼다. 두 타석 만에 7타점을 쓸어담았다. 데뷔 이후 최재훈의 한 경기 최다 타점은 5점이다.

7회말에는 정구범을 상대로 2루타를 치면서 3안타 경기를 완성했다.


류현진 '절'하는 모습 볼 수 있을까…안방마님 '연타석포 7타점', 그런…
사진제공=한화 이글스
경기를 마친 뒤 최재훈은 "이렇게는 한 번도 못 쳐봤다. 커리어하이에서 2점을 추가했는데 정규시즌 때 나와야하는데 아쉽다"고 이야기했다.

홈런은 나왔지만, 그렇게 감이 좋았던 건 아니었다. 최재훈은 "오랜만에 타석에 서니 공이 잘 보이더라. 그냥 보이면 치자라는 생각이었는데 운 좋게 맞았다. 원래라면 어떻게 쳤다는 걸 알아야하는데 솔직히 모르겠다. 두 번째 홈런도 역시 감이 막 좋지는 않았다. 커트를 해나가면서 있었는데 타이밍이 맞게 날아갔다. 타구를 보면서 멀리 간다고 생각했는데 넘어가니 다리가 풀렸다"고 웃었다.


'진귀한' 장면에 동료들은 놀렸다. 홈런 치고 더그아웃으로 온 최재훈에게 손아섭은 "반발력이 좋아졌다"고 이야기했다.

선발 투수였던 류현진은 "시즌 때도 이렇게 친다면 진짜 절을 할 수도 있다"고 하기도 했다. 이 말을 전해들은 최재훈은 "어떻게든 받아보겠다. 두 개 치자마자 곧바로 받으려고 한다"고 미소를 지었다.

최재훈은 호주 스프링캠프에서 수비 훈련을 하다가 오른 약지 골절 부상이 생겼다. 스프링캠프 연습경기과 시범경기에 초반에 나서지 못했던 최재훈은 지난 16일 두산 베어스전부터 조금씩 실전 감각을 올려가기 시작했다.

홈런 두 방은 "어떻게 쳤는 지 모르겠다"고 했지만, 마지막 타석에서 나온 2루타는 정규시즌 준비를 마쳤음을 알린 한 방이었다. 최재훈은 "마지막 타석에서는 공이 보였다. 오늘 나가서 타석에서 공을 좀 보고 하다보니 그게 좋았다. 경기를 안 나가고 정규시즌에 갔다면 불안했을텐데 4타석에서 3안타를 쳐서 좋았다"며 앞으로의 활약을 예고했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


류현진 '절'하는 모습 볼 수 있을까…안방마님 '연타석포 7타점', 그런…
사진제공=한화 이글스


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

소유, 20kg 감량 후 몸 상태 급변 "체질 변화...살찌니까 다시 돌아와"

3.

홍석천 딸 청첩장 모임에 이병헌·김재중·박보검까지?..."스케줄 되면 올수도"

4.

풍자, '위고비'로 28kg 뺐는데...日 여행 중 '요요' 걱정되는 역대급 먹성

5.

이영자, 故최진실 떠난 후 트라우마 고백 "친구들 못 만나..자책 많이 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"불행합니다. 내가 한국인이 아니라니" 슬퍼했던 ML 최고 유망주, 끝내 데뷔 임박했다

2.

미쳤다! LA 집어 삼킨 '오손 듀오', 한일 스폰서 급증→막대한 글로벌 영향력…야구는 오타니, 축구는 손흥민

3.

"피치클락 안 들려요" 집정리도 아직 안 끝났다…적응 중인데 'ERA 2.92'라니, 한화 1.5억 대박 터지나

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인 초대박, '손흥민급 에이스' 등극 가능성 본격 점화...HERE WE GO 확인 끝, "그리즈만 올랜도 이적 체결 예정"

5.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

스포츠 많이본뉴스
1.

"불행합니다. 내가 한국인이 아니라니" 슬퍼했던 ML 최고 유망주, 끝내 데뷔 임박했다

2.

미쳤다! LA 집어 삼킨 '오손 듀오', 한일 스폰서 급증→막대한 글로벌 영향력…야구는 오타니, 축구는 손흥민

3.

"피치클락 안 들려요" 집정리도 아직 안 끝났다…적응 중인데 'ERA 2.92'라니, 한화 1.5억 대박 터지나

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인 초대박, '손흥민급 에이스' 등극 가능성 본격 점화...HERE WE GO 확인 끝, "그리즈만 올랜도 이적 체결 예정"

5.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.