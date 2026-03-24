다저스에서는 죽어도 주전 못한다는 결론...김혜성, 트레이드 요구가 현실적 답인가

기사입력 2026-03-24 12:07


다저스에서는 죽어도 주전 못한다는 결론...김혜성, 트레이드 요구가 현실…
AP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 차라리 트레이드 요구하는 게...

억울한 상황이다. 그렇다고 LA 다저스가 부조리를 행한 것도 아니다. 결국 실력으로 얘기하는 수밖에 없다. 실력을 보여주려면 뛸 수 있는 곳으로 가야 한다.

김혜성이 마이너리그에서 2026 시즌을 시작한다. 23일(한국시각) 그 소식이 전해지고 한국과 미국이 동시에 난리가 났다. 한국팬들은 당연하 아쉬운데, 미국 현지팬들까지도 이해 못할 결정이라며 흥분했다.

단순히 시범경기 4할을 친 김혜성을 내린 문제가 아니라, 대신 개막 엔트리에 들어간 선수가 시범경기 1할대 타율에 그친 유망주여서다. 무슨 기준으로 선수 평가를 하느냐는 지적이다.

물론 구단과 데이브 로버츠 감독이 못할 일을 한 건 아니다. 단순 지표를 넘어 평가 기준이 다를 수 있다. 유망주를 키워야 한다는 구단의 방향성 문제도 있다. 결국 결정은 그들 마음이다. 거기에 토를 다는 건 프로가 아니다. 이런 결정을 할 팀을 선택한 건 김혜성 본인이고, 이런 일이 일어날 수 있다는 얘기가 입단 전부터 나왔었다.


다저스에서는 죽어도 주전 못한다는 결론...김혜성, 트레이드 요구가 현실…
AP 연합뉴스
김혜성은 주전 여부와 관계 없이 다저스 생활에 만족감을 표했다. 하지만 그건 빅리그에 있을 때고, 눈물 젖은 마이너 밥을 먹으며 있기를 원한 건 아니었을 것이다.

답은 나왔다. 다저스는 김혜성의 방망이가 빅리그 레벨에서 통하지 않을 거라는 결론을 내려버렸다. 추후 콜업이 된다 해도 결국 대수비, 대주자 롤이다.

하지만 김혜성의 타격 재능을 다르게 볼 구단이 있을 수 있다. 단순 백업이 아니라 주전 2루수로 가치를 인정하는 팀에 간다면, 얘기가 또 달라진다. 다저스 기준에서는 부족할지 몰라도, KBO리그에서 최상위권 성적을 기록한 선수다. 반전의 기운을 품고 있다.


차라리 적극적으로 트레이드를 요구하는 게 나을지도 모른다. 메이저리그 주전이라는 타이틀을 한 번 달아보고 싶다면 말이다. 계약 기간 3+2년, 다저스에서는 주전 대접을 받기는 사실상 불가능하다는 게 이번 마이너행을 통해 드러났다. 하루라도 빨리 움직이는 게 나을 수 있다. 메이저리그는 충분히 자기가 원하는 걸 얘기할 수 있는 곳이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 중학생 딸 '불법 알바' 의혹에 분노 "돈 받고 한 거 아냐"

2.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

3.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

4.

"생각만 해도 더럽다"…박재현 전처, 알고보니 무당이었다('X의 사생활')

5.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

2.

너무 쉬운 155km vs ERA 16.20, 둘다 충격적이다...7억 몸값 특급 신인의 운명은

3.

폰세는 됐고 와이스-라이언 안됐다 왜? 韓 MVP, 역대 5번째 ML 개막 로테이션 당당히 입성

4.

"3년 야인생활 청산" 佛전설 지단, 마침내 프랑스대표팀 감독으로 돌아온다

5.

160km 문동주가 149km를? 그런데 휴식만이 정답도 아니다. 이유가 뭘까

스포츠 많이본뉴스
1.

"이건 쓰레기야" '손흥민 영입 실패, 가장 큰 실수' 클롭, 분노 폭발…레알 마드리드 루머에 "짜증난다" 직격탄

2.

너무 쉬운 155km vs ERA 16.20, 둘다 충격적이다...7억 몸값 특급 신인의 운명은

3.

폰세는 됐고 와이스-라이언 안됐다 왜? 韓 MVP, 역대 5번째 ML 개막 로테이션 당당히 입성

4.

"3년 야인생활 청산" 佛전설 지단, 마침내 프랑스대표팀 감독으로 돌아온다

5.

160km 문동주가 149km를? 그런데 휴식만이 정답도 아니다. 이유가 뭘까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.