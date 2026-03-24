시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 백업 내야수 안상현(29)이 1회가 끝나자마자 교체됐다. 1회초 수비 장면이 문제였다. 이숭용 SSG 감독은 "몸으로라도 막는 그런 모습을 원했다"고 밝혔다.
선발투수 최민준이 2사 만루에서 김민성에게 좌중간 안타를 맞았다.
중계플레이가 매끄럽지 않았다. 3루수 안상현이 외야에서 날아온 공을 받아주지 못했다. 뒤로 빠뜨렸다. 2실점으로 정리될 상황이 3실점으로 불어났다.
안상현은 추가 훈련을 실시하고 면담까지 진행했다.
이 감독은 "본인이 많이 쫓겼다고 이야기를 하더라. 본인이 갖고 있는 플레이를 해야 되는데 그게 아니라 다른 부분을 많이 신경을 썼더라. 시즌에 들어가면 작년 만큼의 퍼포먼스가 나올 것이라고 생각한다"고 낙관했다.
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일회성 문책으로 볼 수 있다. 이 한 장면을 더 문제삼지는 않겠다는 뜻을 내비쳤다.
이 감독은 "가을 캠프부터 준비를 나름대로 굉장히 잘하고 열심히 했다. 나는 그 과정을 믿는다. 시범경기라서 안 좋은 모습도 많이 나오고 오히려 이런 부분들이 더 긍정적이라고 생각한다. 그래야 시즌 들어가면 더욱 집중력을 높일 수 있다. 또 우리가 할 수 있는 것을 할 수 있다"며 신뢰를 나타냈다.
개선이 필요한 점들이 정규시즌 전에 드러나서 차라리 다행이라는 이야기다.
이 감독은 2⅔이닝 3실점(2자책)을 기록한 최민준 탓도 하지 않았다. 이 감독은 "(안)상현이가 잡아줬으면 더 잘 풀어나갔을 것이다. 본게임에 들어가서 안 그러려고 미리 액땜한 것 같다. 시즌 들어가서 더 집중하면 원래 경기력 나올 것"이라며 웃었다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com