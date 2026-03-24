시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

최종수정 2026-03-24 12:33

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두…
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. SSG 문상준, 안상현이 수비 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두…
20일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 시범경기. 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.20/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 백업 내야수 안상현(29)이 1회가 끝나자마자 교체됐다. 1회초 수비 장면이 문제였다. 이숭용 SSG 감독은 "몸으로라도 막는 그런 모습을 원했다"고 밝혔다.

이숭용 감독은 24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 최종전 롯데 자이언츠전을 앞두고 안상현에게 애정 어린 메시지를 전했다. 이 감독은 안상현이 더욱 허슬플레이를 펼치길 원했다.

안상현은 23일 인천 롯데전 8번타자 겸 3루수로 선발 출전했다. 안상현은 2회초 수비에 들어가면서 홍대인과 교체됐다. 1회말에 타석도 돌아오지 않았다. 이 감독은 1회초 수비만 보고 안상현을 불러들인 것이다.

선발투수 최민준이 2사 만루에서 김민성에게 좌중간 안타를 맞았다.

중계플레이가 매끄럽지 않았다. 3루수 안상현이 외야에서 날아온 공을 받아주지 못했다. 뒤로 빠뜨렸다. 2실점으로 정리될 상황이 3실점으로 불어났다.

이 감독은 "초반에 2-0과 3-0은 차이가 많이 난다. 원바운드 처리 과정에서 몸으로도 막고 그런 모습을 좀 원했는데 안 보였다. 그래서 교체를 했다"고 설명했다.

안상현은 추가 훈련을 실시하고 면담까지 진행했다.

이 감독은 "본인이 많이 쫓겼다고 이야기를 하더라. 본인이 갖고 있는 플레이를 해야 되는데 그게 아니라 다른 부분을 많이 신경을 썼더라. 시즌에 들어가면 작년 만큼의 퍼포먼스가 나올 것이라고 생각한다"고 낙관했다.


시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두…
24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 기자들과 인터뷰하는 SSG 이숭용 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/

일회성 문책으로 볼 수 있다. 이 한 장면을 더 문제삼지는 않겠다는 뜻을 내비쳤다.

이 감독은 "가을 캠프부터 준비를 나름대로 굉장히 잘하고 열심히 했다. 나는 그 과정을 믿는다. 시범경기라서 안 좋은 모습도 많이 나오고 오히려 이런 부분들이 더 긍정적이라고 생각한다. 그래야 시즌 들어가면 더욱 집중력을 높일 수 있다. 또 우리가 할 수 있는 것을 할 수 있다"며 신뢰를 나타냈다.

개선이 필요한 점들이 정규시즌 전에 드러나서 차라리 다행이라는 이야기다.

이 감독은 2⅔이닝 3실점(2자책)을 기록한 최민준 탓도 하지 않았다. 이 감독은 "(안)상현이가 잡아줬으면 더 잘 풀어나갔을 것이다. 본게임에 들어가서 안 그러려고 미리 액땜한 것 같다. 시즌 들어가서 더 집중하면 원래 경기력 나올 것"이라며 웃었다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

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