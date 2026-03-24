주장의 투혼, 장염에도 선발 나간다…"화이트 볼 보고 싶다고 하더라고"

기사입력 2026-03-24 12:24


주장의 투혼, 장염에도 선발 나간다…"화이트 볼 보고 싶다고 하더라고"
15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 박민우가 수비를 하고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 나가고 싶다고 하더라고."

NC 다이노스는 24일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 시범경기 최종전을 한다.

이날 NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-박민우(지명타자)-맷 데이비슨(1루수)-박건우(우익수)-김형준(포수)-김휘집(3루수)-서호철(2루수)-고준휘(좌익수)로 선발 라인업을 구성했다.

전날 갑작스럽게 장염으로 선발 라인업에 제외됐던 주장 박민우가 3번타자로 복귀했다.

100%의 몸상태는 아니다. 훈련을 진행하는 중에도 박민우는 힘들어하는 모습을 보이고 했다. 이호준 NC 감독도 휴식을 주려고 했다. 그러나 시범 경기 마지막에서 상대 외국인 선수를 만나는 만큼, 선발 출전을 자청했다. 이 감독은 "박민우는 화이트 볼을 보고 싶다고 하더라"고 이야기했다.

화이트는 올 시즌 한화가 새롭게 영입한 투수. 시범경기 2경기에서 9⅔이닝을 던지며 좋은 모습을 보여줬다.

전력분석이 있다고 하지만, 타석에서 직접 공을 보는 건 또 다르다. 정규시즌에 갑자기 만난다면 고전할 수 있는 만큼, 정상의 몸 상태가 아님에도 경기 출전을 강행하겠다는 의지를 보였다.

전날 선발로 출전했던 신인 신재인은 일단 후반에 나설 예정. 이 감독은 "지금 선발로 나가기가 쉽지 않을 수 있다. 누군가 컨디션이 좋지 않거나 그러면 바로 대체로 준비할 수 있다"라고 이야기했다.

한편 NC는 선발투수로 커티스 테일러를 내세운다. 테일러는 시범경기 2경기에 8이닝 평균자책점 2.25를 기록했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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