152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최종리허설 오러클린, 다 좋은 데 딱 하나 과제 남겼다

기사입력 2026-03-24 15:42


152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 3회초 1사 1루 삼성 오러클린이 KIA 카스트로 타석때 포수의 사인을 보고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회초 2사 1,2루 삼성 육선엽이 무실점으로 이닝을 끝낸 뒤 오러클린을 다독이고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 새 외인 잭 오러클린(26)이 개막 전 최종 리허설에서 희망과 과제를 모두 보였다.

오러클린은 24일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 최종전 KIA전에 선발 등판, 3⅓이닝 5안타 1볼넷, 4탈삼진 2실점을 기록했다.

투구수 65구. 패스트볼 최고 구속은 152㎞, 스위퍼, 커터, 체인지업, 커브를 섞어 타이밍을 빼앗았다.

1회 톱타자 김호령을 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 내보낸 오러클린은 윤도현을 체인지업으로 삼진 처리하고 숨을 돌렸다. 하지만 김도영에게 빠른공 초구를 던지다 좌전안타를 맞았다. 1사 1,2루에서 포일로 2,3루. 카스트로에게 이날 가장 빠른 152㎞ 바깥쪽 패스트볼로 3루 땅볼을 유도해 홈승부를 했지만 홈에서 세이프 되며 첫 실점. 후속 타자 박민을 땅볼 처리하고 이닝을 마쳤다. 투구수 26구로 1회부터 많이 던졌다.

2회는 선두 데일을 투수 땅볼로 잡아낸 뒤 김태군을 스트라이크 낫아웃으로 출루시켰지만, 후속 이창진 김호령을 잇단 커브 승부로 연속 삼진 처리했다.
152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회초 2사 1,2루 삼성 육선엽이 무실점으로 이닝을 끝낸 뒤 오러클린의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
3회 선두 윤도현을 내야안타로 출루시켰지만 김도영 카스트로 김선빈의 중심타선을 범타 처리하며 이닝을 마쳤다.

50구가 넘어서며 구위가 살짝 떨어진 4회 고비가 찾아왔다.

선두 박민에게 체인지업을 던지다 우전 안타로 출루를 허용했다. 데일을 유격수 땅볼로 처리해 1사 2루. 김태군의 깊숙한 3-유 간 타구가 굴절되는 안타로 둔갑하며 1사 1,3루. 이창진에게 1B2S 유리한 볼카운트에서 체인지업을 던지다 중전 적시타를 허용하며 2실점 째.

투구수가 예정된 60구가 넘자 벤치가 교체를 결정했다.
152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 삼성 선발투수 오러클린이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
1사 1,2루에서 육선엽이 올라와 오러클린이 남겨둔 후속주자 득점을 막고 이닝을 마쳤다.


이로써 오러클린은 이번 시범 2경기에서 5⅓이닝 6안타 2볼넷 7탈삼진 2실점을 기록하며 개막 준비를 마쳤다. 삼성 박진만 감독은 "오러클린은 3선발이라서 화요일(31일 두산전) 들어가면 일요일에 또 들어가기 때문에 화요일에는 어느 정도 투구 수를 조절하기 때문에 큰 무리 없을 거라고 생각한다"며 "그때 80구~90구 정도 계획대로 준비하면 될 것 같다"고 향후 계획을 설명했다.

오러클린은 두번째 등판에서 제구력과 변화구 무브먼트 등에서 합격점을 받았다. 하지만 아직 구위가 100% 올라왔다고 볼 수는 없다. 이닝이 거듭할 수록 최고 구속이 152㎞→149㎞→147㎞→146㎞로 조금씩 떨어지는 모습. 긴 시즌 스태미너 유지가 가장 큰 과제가 될 듯 하다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

5.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

스포츠 많이본뉴스
1.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

2.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

3.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

4.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

2.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

3.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

4.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.