KKKKKKK! 'KBO 최적화' 좌완 괴물 외국인 등장인가! → "몸상태가 너무 완벽하다" 대만족
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|24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 베니지아노. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
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|24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 베니지아노. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 새 외국인투수 앤서니 베니지아노가 개막 준비를 완벽하게 마쳤다.
베니지아노는 24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 KBO리그 시범경기 최종전 롯데 자이언츠전에 선발 등판, 5이닝 7탈삼진 1실점 호투했다.
베니지아노는 시범경기 초반에 불안했지만 어느새 완연히 자신의 페이스를 찾았다.
베니지아노는 12일 KIA전 3⅓이닝 4실점으로 다소 물음표를 남겼다. 17일 삼성전에서 4이닝 6탈삼진 무실점 반등했다. 세 번째 출격에서 KBO리그에 완전히 적응한 투구를 뽐냈다.
패스트볼 최고 구속 150㎞를 나타냈다. 슬라이더와 스위퍼, 체인지업에 투심패스트볼까지 다양하게 구사했다.
KBO리그 타자들이 까다로워하는 슬라이더와 스위퍼가 주무기다.
최고 138㎞까지 형성된 슬라이더는 스트라이크가 무려 15개에 볼이 단 1개 뿐이었다.
이날 롯데전은 2회초 유강남에게 맞은 홈런이 옥에 티였다. 2볼 1스트라이크의 불리한 카운트에서 스트라이크를 잡으러 들어간 패스트볼이 너무 정직했다. 한복판에 몰리면서 좌월 솔로 홈런으로 연결됐다.
베니지아노는 총액 85만달러(약 12억7000만원)에 SSG와 계약했다.
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|24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 베니지아노. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
경기 후 베니지아노는 "정규 시즌이 얼마 남지 않았는데 좋은 피칭을 해서 기분이 좋다. 오늘 밸런스가 좋았고 스트라이크 존 안에 공을 넣을 때와 볼을 던지는 제구가 잘됐다. 컨디션 완벽하게 잘 준비되고 있는 것 같다"고 만족감을 나타냈다.
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|24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 베니지아노. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
삼진을 7개나 솎아낸 점에 대해서는 "상대 라인업이 우타자가 8명이나 배치되어 있었기 때문에 최대한 스트라이크 존에 공격적으로 피칭하려고 했다. 스트라이크와 유인구도 적절히 제구가 됐고, 그게 좋은 결과로 이어졌다"고 자평했다.
그는 끝으로 "너무 설렌다. 몸상태는 너무 완벽하기 준비가 되어 있다. 개인적인 성적보다는 좋은 피칭을 통해 무조건 팀이 이길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.
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