"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성에 1점 차 승리로 피날레[대구리뷰]
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA가 2대1로 승리했다. 이범호 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 시범경기 최종전을 승리로 장식했다.
KIA는 24일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 최종전인 삼성전에서 2대1로 승리하며 개막 준비를 기분 좋게 마쳤다. 12경기 4승2무6패.
승리 후 패배를 공식처럼 이어간 삼성은 12경기를 6숭6패로 마쳤다.
삼성 새 외인 잭 오러클린과 KIA 외인 아담 올러의 선발 맞대결. 양팀은 불펜진도 필승조를 올리며 개막 후 맞대결을 방불케 하는 힘 대결을 펼쳤다.
선발 맞대결은 올러의 승리. 4이닝 동안 154㎞ 강속구와 슬러브, 체인지업, 커브, 투심 등을 섞어 2안타 4사구 3개 8탈삼진 무실점으로 승리투수가 되며 컨디션 점검을 마쳤다.
부상으로 이탈한 맷 매닝 단기 대체 외인 오러클린은 두번째 선발 등판에서 최고 152㎞의 직구와 스위퍼, 커터, 체인지업, 커브를 섞어 3⅓이닝 5안타 1볼넷, 4탈삼진 2실점을 기록했다.
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 1회말 KIA 선발투수 올러가 마운드에 오르기 전 심판에게 인사하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
KIA는 1회 톱타자 김호령이 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 물고를 트고, 1사 후 김도영의 안타와 포일로 2,3루 찬스를 열었다. 카스트로의 3루 땅볼 때 야수선택으로 김호령이 홈을 밟아 선취점을 올렸다. KIA는 4회 선두 박민의 우전 안타와 1사 후 김태군의 내야안타로 만든 1사 1,3루에서 이창진의 적시타로 2-0으로 달아났다.
삼성은 7회 2사 후 이재현 김성윤 구자욱의 3연속 안타로 1점을 만회했지만, 역전에는 찬스에서 한걸음이 모자랐다.
KIA는 조상우(1이닝 1안타 무실점) 김범수(1이닝 무안타 무실점) 성영탁(1이닝 3안타 1실점) 전상현(1이닝 무안타 무실점) 정해영(1이닝 무안타 무실점) 등 필승조들이 총 출동하면서 삼성 타선을 봉쇄했다.
삼성도 오러클린에 이어 등판한 육선엽 백정현 이승현 배찬승 미야지 김재윤 등 필승조들이 5⅔이닝을 2안타 무실점 피칭으로 합작하며 개막 준비를 모두 마쳤다.
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 6회말 KIA 김범수가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA가 2대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 정해영 한준수 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
삼성은 김성윤이 KIA 베스트 투수진을 상대로 4타수3안타를 기록하며 시범경기를 5할6푼2리라는 경이적 타율로 마쳤다.
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
KIA 이범호 감독은 경기 후 "시범경기 동안 선수들과 코칭스태프 모두 잘 준비했다. 스프링캠프 때부터 지금까지 열심히 임해준 선수들 모두 고생 많았고 고맙게 생각하고 있다. 마지막 경기를 승리로 마무리지어 만족스럽다"는 소감을 밝혔다.
이어 "상대 타선을 상대로 실점을 최소화한 투수진이 돋보인 경기였다. 선발부터 계투진까지 제 역할을 다했다. 득점권 상황에서도 야수들 모두 집중해 범타로 막아낸 점도 칭찬한다. 캠프 때 수비에 공들인 성과가 나오고 있는 것 같아 고무적이라 생각한다"고 칭찬했다.
SSG→LG로 이어지는 개막 원정 5연전을 앞둔 이 감독은 "시범경기 동안 실전을 통해 선수들이 컨디션을 잘 끌어올렸다. 광주로 돌아가 하루 휴식을 취한 뒤 개막전 전까지 컨디션 유지 잘해서 인천에서 좋은 경기를 펼칠 수 있도록 하겠다"고 약속했다.
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|24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 3회말 삼성 김성윤이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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