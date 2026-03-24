"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성에 1점 차 승리로 피날레[대구리뷰]

기사입력 2026-03-24 16:27


"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA가 2대1로 승리했다. 이범호 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 시범경기 최종전을 승리로 장식했다.

KIA는 24일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 최종전인 삼성전에서 2대1로 승리하며 개막 준비를 기분 좋게 마쳤다. 12경기 4승2무6패.

승리 후 패배를 공식처럼 이어간 삼성은 12경기를 6숭6패로 마쳤다.

삼성 새 외인 잭 오러클린과 KIA 외인 아담 올러의 선발 맞대결. 양팀은 불펜진도 필승조를 올리며 개막 후 맞대결을 방불케 하는 힘 대결을 펼쳤다.

선발 맞대결은 올러의 승리. 4이닝 동안 154㎞ 강속구와 슬러브, 체인지업, 커브, 투심 등을 섞어 2안타 4사구 3개 8탈삼진 무실점으로 승리투수가 되며 컨디션 점검을 마쳤다.
"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 1회말 KIA 선발투수 올러가 마운드에 오르기 전 심판에게 인사하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
부상으로 이탈한 맷 매닝 단기 대체 외인 오러클린은 두번째 선발 등판에서 최고 152㎞의 직구와 스위퍼, 커터, 체인지업, 커브를 섞어 3⅓이닝 5안타 1볼넷, 4탈삼진 2실점을 기록했다.

KIA는 1회 톱타자 김호령이 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 물고를 트고, 1사 후 김도영의 안타와 포일로 2,3루 찬스를 열었다. 카스트로의 3루 땅볼 때 야수선택으로 김호령이 홈을 밟아 선취점을 올렸다. KIA는 4회 선두 박민의 우전 안타와 1사 후 김태군의 내야안타로 만든 1사 1,3루에서 이창진의 적시타로 2-0으로 달아났다.

삼성은 7회 2사 후 이재현 김성윤 구자욱의 3연속 안타로 1점을 만회했지만, 역전에는 찬스에서 한걸음이 모자랐다.

KIA는 조상우(1이닝 1안타 무실점) 김범수(1이닝 무안타 무실점) 성영탁(1이닝 3안타 1실점) 전상현(1이닝 무안타 무실점) 정해영(1이닝 무안타 무실점) 등 필승조들이 총 출동하면서 삼성 타선을 봉쇄했다.


삼성도 오러클린에 이어 등판한 육선엽 백정현 이승현 배찬승 미야지 김재윤 등 필승조들이 5⅔이닝을 2안타 무실점 피칭으로 합작하며 개막 준비를 모두 마쳤다.
"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 6회말 KIA 김범수가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA가 2대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 정해영 한준수 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/

"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
삼성은 김성윤이 KIA 베스트 투수진을 상대로 4타수3안타를 기록하며 시범경기를 5할6푼2리라는 경이적 타율로 마쳤다.

KIA 이범호 감독은 경기 후 "시범경기 동안 선수들과 코칭스태프 모두 잘 준비했다. 스프링캠프 때부터 지금까지 열심히 임해준 선수들 모두 고생 많았고 고맙게 생각하고 있다. 마지막 경기를 승리로 마무리지어 만족스럽다"는 소감을 밝혔다.

이어 "상대 타선을 상대로 실점을 최소화한 투수진이 돋보인 경기였다. 선발부터 계투진까지 제 역할을 다했다. 득점권 상황에서도 야수들 모두 집중해 범타로 막아낸 점도 칭찬한다. 캠프 때 수비에 공들인 성과가 나오고 있는 것 같아 고무적이라 생각한다"고 칭찬했다.
"실점 최소화 고무적" 꽃감독의 미소, 정규시즌 방불케 한 총력전, 삼성…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 3회말 삼성 김성윤이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
SSG→LG로 이어지는 개막 원정 5연전을 앞둔 이 감독은 "시범경기 동안 실전을 통해 선수들이 컨디션을 잘 끌어올렸다. 광주로 돌아가 하루 휴식을 취한 뒤 개막전 전까지 컨디션 유지 잘해서 인천에서 좋은 경기를 펼칠 수 있도록 하겠다"고 약속했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, 24일 아빠 됐다..♥아내 닮은 子 공개 "열심히 살겠습니다"

2.

[SC이슈] 박지훈, 영화배우 브랜드평판 1위..'프듀' 女心→'약한영웅' 男心→'왕사남' 民心 얻었다

3.

'김준호♥김지민 부케 주인공' 41세 노처녀 한윤서, 남자친구 최초 공개 "결혼 전제 만남"(사랑꾼)

4.

[공식]장영란, 홈쇼핑 연계 편성 인정 "판단 부족 죄송, 많은 소비자에 알리고싶었다"(전문)

5.

"아이유 따끔히 혼내고 박보검도 거절" 장항준 허세 작렬...저예산 독립영화 캐스팅서 근자감

스포츠 많이본뉴스
1.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

2.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

3.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

4.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'54억 싹쓸이' KIA, 보상선수까지 이러면 반칙 아닌가…"1이닝 짧게 좋은 구위 쓰고 싶은데"

2.

[현장인터뷰] '아시안컵 실패' 이민성 감독 "아시안컵은 시뮬레이션...아겜 금메달 도전, 군필자라도 발탁"

3.

[현장인터뷰] '韓 EPL 유망주' 윤도영 과감 발언 "일본 많이 안 좋아한다, 무조건 승리"...한일전 복수다짐

4.

이럴수가! '기적의 날' 세이브했던 그 투수. 수술을 두번이나 받는다니... 뼛조각제거+인대접합수술까지. 1년뒤에 만나요[오피셜]

5.

시범경기서 문책성 교체라니! → 거기서 몸을 사리나. 사령탑은 왜 가만두지 않았나 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.