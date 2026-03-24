'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 10타점 [잠실 현장]

기사입력 2026-03-25 03:20


'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
키움 히어로즈 유니폼을 입고 새 시즌을 앞둔 베테랑 안치홍의 타격감이 심상치 않다.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
안치홍은 시범경기 타율 0.341 14안타 2홈런 10타점을 기록하며 맹타를 휘둘렀다. 잠실=박재만 기자

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 3안타 4타점→투런포 포함 2안타 4타점 버건디 유니폼을 입은 안치홍의 타격감이 심상치 않다.

지난해 '커리어 로우' 시즌을 보내며 자존심을 구긴 72억 베테랑 안치홍이 키움 이적 후 뜨거운 타격감을 뽐내며 반등의 신호탄을 쐈다.

안치홍이 팀을 옮기자마자 완전히 다른 타자가 됐다. 2차 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈 유니폼을 입은 안치홍은 시범경기에서 타율 0.341(41타수 14안타) 2홈런 10타점을 기록하며 부활을 알렸다. 단순한 타격감 회복 수준이 아니라, 필요한 순간마다 적시타를 터뜨리며 해결사 역할을 해줬다는 점이 키움에는 큰 힘이 됐다.

시범경기 마지막 두 경기에서는 디펜딩 챔피언 LG 상대로 8타점을 올리며 경기를 지배했다. 시범경기 마지막 경기였던 24일 잠실 LG전, 키움 안치홍은 첫 타석부터 투런포를 쏘아 올리며 분위기를 가져왔다. 이후 2타점 적시타까지 더해 안치홍은 4타점을 쓸어 담았다. 이틀 동안 5안타를 몰아치며 상대 마운드를 완전히 흔들었다.


지난 시즌 부상과 부진이 겹치며 커리어 로우 시즌을 보냈던 안치홍. 타율 0.172, OPS 0.475로 극심한 부진을 겪었다. 2024시즌 타율 0.300, OPS 0.797을 찍었던 타자 안치홍은 1년 만에 급격히 무너졌다. 결국 시즌 종료 후 보호선수 명단에서도 제외되며 안치홍은 팀을 떠났다. 4+2년 72억 원 FA 베테랑 안치홍은 2차 드래프트 전체 1순위로 키움 유니폼을 입게 됐다.


'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
안치홍은 볼에는 절대 배트를 내지 않았다.
키움 이적 후 누구보다 비시즌 기간부터 몸을 잘 만든 안치홍은 지난 시즌 부진을 완벽히 씻어내고 시범경기부터 맹타를 휘둘렀다. 타격 밸런스가 살아났고, 적극적인 초구 공략과 장타 생산이 동시에 올라오며 타점도 많이 생산했다. 시범경기 내내 타선을 이끌며 찬스를 해결하는 모습은 과거 전성기 시절을 보는 거 같았다.

3시즌 연속 최하위였던 키움 입장에서도 베테랑 안치홍의 부활은 큰 힘이 된다. 외국인 타자와 젊은 타자들 사이에서 안치홍이 중심을 잡아주면 타선 구조 자체가 달라진다. 실제로 시범경기 후반으로 갈수록 팀 타격 지표가 동반 상승했다는 점도 긍정적인 신호다.

시범경기 뜨거웠던 안치홍. 핵심은 '지속성'이다. 시범경기의 뜨거운 타격감이 정규시즌까지 이어진다면, 안치홍은 단순한 반등이 아니라 리그 판도를 흔드는 변수로 떠오를 수 있다. 지금 흐름만 놓고 보면, 72억 FA의 자존심을 되찾을 준비는 끝났다.


'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
시범경기 맹타를 휘두르며 부활을 알린 안치홍.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
강한 2번 타자의 정석.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
리드오프 이주형이 나가면 어떻게 해서든 홈으로 불러들인 2번 타자 안치홍.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
홈런 타자 안치홍을 반긴 최주환.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
안치홍의 뜨거운 타격감에 흐뭇한 설종진 감독.

'72억 베테랑 폭발' 안치홍, 자존심 회복 시동...시범경기 2홈런 1…
3년 연속 꼴찌 키움에 베테랑 안치홍 영입 효과는 어떤 결과로 이어질지 귀추가 주목된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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