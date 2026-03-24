"한 번 더 와라" 준비된 자는 기회를 기다렸다…5일 만에 또 끝내기라니, "많은 경기 나가고 싶어요"

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "생각보다 살짝 넘어갔어요."
한화는 다시 한 번 대타 카드를 꺼냈다. 이진영을 대신해 장규현을 냈고, 장규현은 몬스터월을 직격하는 2루타를 치면서 한 점 차로 따라붙었다.
김태연이 마지막 한 방의 주인공이 됐다. NC 류진욱의 직구를 받아쳐 그대로 우측 담장을 넘겼다.
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타격 순간 홈런임을 직감했다. 김태연은 "치고 나서 홈런일 것 같은 느낌이었다. 생각보다 살짝 넘어갔다"고 이야기했다.
내외야 가리지 않고 수비가 가능한 김태연은 내야 글러브, 외야 글러브, 1루 미트까지 총 3개의 글러브를 들고 다닌다. 타격도 물이 올랐지만, 선발 라인업 한 자리에 들어가는 게 좀처럼 쉽지 않다.
김태연은 "똑같이 준비하고 있다. 마음가짐은 매년 똑같다"라며 "(멀티 포지션) 다 적응된 포지션들이고 연습하며 보완할 점 보완하며 준비 중이다"라고 했다.
김태연은 이어 "라인업 작성은 감독님 고유 권한이다. 나의 바람이지만 많은 경기 나갔으면 하는 바람"이라며 "많은 경기 많은 타석 나가야 선수의 가치가 올라간다고 생각한다. 한 경기라도 팀이 더 이기는 데 보탬이 되고 싶다"고 밝혔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
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