"한 번 더 와라" 준비된 자는 기회를 기다렸다…5일 만에 또 끝내기라니, "많은 경기 나가고 싶어요"

기사입력 2026-03-24 22:25


"한 번 더 와라" 준비된 자는 기회를 기다렸다…5일 만에 또 끝내기라니…
사진제공=한화 이글스

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "생각보다 살짝 넘어갔어요."

김태연은 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 시범경기에서 9회말 2점 홈런으로 경기를 끝냈다.

6-8로 패색이 짙던 9회말 한화는 선두타자 최인호가 안타를 치고 나갔다. 문현빈이 땅볼을 치면서 1사 1루. 대타 손아섭마저 좌익수 뜬공으로 돌아섰다.

한화는 다시 한 번 대타 카드를 꺼냈다. 이진영을 대신해 장규현을 냈고, 장규현은 몬스터월을 직격하는 2루타를 치면서 한 점 차로 따라붙었다.

김태연이 마지막 한 방의 주인공이 됐다. NC 류진욱의 직구를 받아쳐 그대로 우측 담장을 넘겼다.

지난 19일 KIA 타이거즈와의 시범경기에서 9회말 끝내기홈런을 쳤던 김태연은 5일 만에 다시 팀 승리를 이끈 영웅이 됐다.


"한 번 더 와라" 준비된 자는 기회를 기다렸다…5일 만에 또 끝내기라니…
사진제공=한화 이글스
경기를 마친 뒤 김태연은 "시범경기 들어오며 준비한 게 잘 맞은 것 같다. 이기면서 끝낸 것도 기분 좋다"라며 "앞에서 (최)인호 (장)규현이 쳐줘서 기회가 왔다. 앞 타자들이 나가길 바랐고 타격 기회 한 번 더 오길 바라고 있었다"고 했다.

타격 순간 홈런임을 직감했다. 김태연은 "치고 나서 홈런일 것 같은 느낌이었다. 생각보다 살짝 넘어갔다"고 이야기했다.


내외야 가리지 않고 수비가 가능한 김태연은 내야 글러브, 외야 글러브, 1루 미트까지 총 3개의 글러브를 들고 다닌다. 타격도 물이 올랐지만, 선발 라인업 한 자리에 들어가는 게 좀처럼 쉽지 않다.

김태연은 "똑같이 준비하고 있다. 마음가짐은 매년 똑같다"라며 "(멀티 포지션) 다 적응된 포지션들이고 연습하며 보완할 점 보완하며 준비 중이다"라고 했다.

김태연은 이어 "라인업 작성은 감독님 고유 권한이다. 나의 바람이지만 많은 경기 나갔으면 하는 바람"이라며 "많은 경기 많은 타석 나가야 선수의 가치가 올라간다고 생각한다. 한 경기라도 팀이 더 이기는 데 보탬이 되고 싶다"고 밝혔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"한 번 더 와라" 준비된 자는 기회를 기다렸다…5일 만에 또 끝내기라니…
사진제공=한화 이글스


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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