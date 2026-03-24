'개막전 선발 확정?'롯데 로드리게스 불펜피칭, 최고구속 154Km 직구에 날카로운 변화구까지 '일품'[불펜 직캠]

최종수정 2026-03-25 06:00

'개막전 선발 확정?'롯데 로드리게스 불펜피칭, 최고구속 154Km 직구…

[부산=스포츠조선 허상욱 기자] 롯데 자이언츠의 외국인 투수 엘빈 로드리게스가 지난 21일 선발 등판에 앞서 구위 점검을 위한 불펜 피칭에 나섰다.

불펜 피칭에서 로드리게스의 구위는 보는 이들의 눈길을 사로잡기에 충분했다. 로드리게스는 1m93, 97kg의 우완으로 최고 157km의 빠른 직구를 던진다. 커터, 스위퍼, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구 구사 능력을 갖췄다. MLB 디트로이트 타이거스와 탬파베이 레이스를 거쳐 NPB 야쿠르트 스왈로즈, 다시 MLB 밀워키 브루어스와 볼티모어 오리올스에서 활약한 뒤 2026년 KBO리그 롯데 유니폼을 입게 됐다.

로드리게스는 이날 부산 사직야구장에서 열린 한화와의 경기에 선발 등판해 4이닝 5피안타 1사사구 3실점을 기록했다. 총 80구를 투구했으며, 최고 구속 154km의 직구(40개)를 비롯해 커브(14개), 체인지업(13개), 커터(8개), 스위퍼(5개) 등 다양한 구종을 선보였다.

선발 등판 전 불펜피칭에 나선 로드리게스의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.


'개막전 선발 확정?'롯데 로드리게스 불펜피칭, 최고구속 154Km 직구…
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 롯데 선발투수 로드리게스가 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.03.21/

'개막전 선발 확정?'롯데 로드리게스 불펜피칭, 최고구속 154Km 직구…
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 롯데 선발투수 로드리게스가 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

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'개막전 선발 확정?'롯데 로드리게스 불펜피칭, 최고구속 154Km 직구…
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 롯데 선발투수 로드리게스가 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

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Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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