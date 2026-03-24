'韓 16승' 우습나, 한화 눈물로 떠났는데…ML 푸대접, 또 증명하는 수밖에 없다

기사입력 2026-03-25 01:22


'韓 16승' 우습나, 한화 눈물로 떠났는데…ML 푸대접, 또 증명하는 …
휴스턴 애스트로스 라이언 와이스. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] 눈물을 머금고 한국과 한화 이글스를 떠났다. 어쩌면 마지막일지도 모를 미국 메이저리그 도전에 나섰는데, 라이언 와이스가 아직은 휴스턴 애스트로스의 신뢰를 온전히 받지 못하는 듯하다.

메이저리그 소식을 다루는 'MLB트레이드루머스'는 24일(이하 한국시각) '휴스턴이 헌터 브라운, 마이크 버로우스, 크리스티안 하비에르, 이마이 다쓰야, 랜스 맥컬러스 주니어로 개막 선발 로테이션을 확정했다. 와이스와 스펜서 아리게티가 제외됐다'고 보도했다.

개막 로스터에 남은 게 다행이라면 다행이다. 와이스는 불펜에서 빅리그 커리어를 시작할 예정이고, 아리게티가 마이너리그 트리플A행을 통보받았다. 아리게티가 부상이 아닌 이유로 마이너리그로 향한 것은 2024년 4월 이후 처음이다.

선발 로테이션 진입 가능성이 완전히 사라지진 않았다. 조 에스파다 휴스턴 감독은 올해 6선발 체제를 구상하고 있다. 다만 와이스가 6선발 경쟁에서 우선순위에 있지는 않은 것으로 보인다.

MLB트레이드루머스는 '아리게티는 시즌 초반 바로 콜업될 가능성이 있다. 에스파다 감독이 6선발 체제로 갈지 고려하고 있기 때문. 와이스와 덩카이웨이, AJ 블루바흐 등도 가능성이 있긴 하지만, 이들은 멀티 이닝 릴리프 임무에 더 적합하다'고 바라봤다.

와이스는 KBO 2년차였던 지난해 한화에서 최고의 시즌을 보냈다. 30경기, 16승5패, 178⅔이닝, 207삼진, 평균자책점 2.87을 기록했다. 1선발 코디 폰세(현 토론토 블루제이스)의 그늘에 살짝 가려졌을 뿐, KBO 1선발로 손색없는 성적이었다.


'韓 16승' 우습나, 한화 눈물로 떠났는데…ML 푸대접, 또 증명하는 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8,2이닝 무실점 호투를 펼친 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

'韓 16승' 우습나, 한화 눈물로 떠났는데…ML 푸대접, 또 증명하는 …
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 와이스가 4회말 2사 2루 최형우의 타구를 펜스 앞에서 잡은 이원석을 보며 미소짓고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/
미국 독립리그 출신인 와이스는 과거 메이저리그 경험이 전무했다. 마이너리그 커리어가 전부였던 와이스에게 지난해 한화에서 1년은 최고의 성공이었고, 덕분에 메이저리그 구단의 관심을 받을 수 있었다.

휴스턴은 와이스에게 1+1년 총액 1000만 달러(약 149억원) 계약을 안겼다. 첫해 연봉 260만 달러(약 38억원)를 보장받고, 2027년 휴스턴이 구단 옵션을 실행하면 나머지 740만 달러(약 1110억원)를 받는다. 와이스에게 올해 성적이 매우 중요한데, 롱릴리프로 밀리면 아무래도 좋은 성적을 내기는 어려운 게 사실이다.


와이스는 일단 시범경기에서 충분히 보여줬다. 4경기(선발 1경기)에 등판해 1승, 10⅓이닝, 평균자책점 3.48을 기록했다. 마지막 등판이었던 지난 20일 뉴욕 메츠와 시범경기에서 ⅔이닝 3실점으로 흔들린 것을 제외하면 전반적으로 괜찮았다.

데이나 브라운 휴스턴 단장은 와이스를 영입할 당시 "내가 와이스를 좋아하는 이유는 야구에 아주 헌신적이라는 점이다. 그는 한국에 다녀오면서 커리어의 전환점을 맞이했고, 구속을 97마일(약 156㎞)까지 끌어올리면서 94마일(약 151㎞)에 이르는 2번째 구종도 장착했다. 와이스는 그런 여정이 있었고, 서사가 있는 선수기에 우리를 매우 흥분시킨다. 우리는 와이스가 스프링캠프 때 합류해서 경쟁을 통해 하위 로테이션 한 자리를 차지하길 기대하고 있다"고 했으나 현실은 그렇지 않았다.

결국 아쉬운 쪽은 선수다. 와이스가 마운드 위에 설 기회가 올 때마다 증명하는 수밖에 없다. 개막 선발 로테이션이 시즌 끝까지 유지될 수는 없고, 와이스는 언제 올지 모르는 기회를 기다려야 한다. 와이스는 뒤늦게라도 메이저리그 선발 로테이션에 진입하며 도전의 의미를 찾을 수 있을까.


'韓 16승' 우습나, 한화 눈물로 떠났는데…ML 푸대접, 또 증명하는 …
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 6이닝 1실점으로 호투한 와이스를 양상문 투수코치가 격려하며 활짝 웃고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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