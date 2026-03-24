"현진형과 익힌 신무기가 킥" 한화 아쉽겠네, 시범경기 '제로맨' 김범수의 초절정 무력시위, "무신이랑 함께 뛰는 건 꿈이었지만..."

기사입력 2026-03-25 03:35


"현진형과 익힌 신무기가 킥" 한화 아쉽겠네, 시범경기 '제로맨' 김범수…
24일 시범경기를 완벽한 기록으로 마친 김범수가 인터뷰를 하고 있다. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

[대구=스포츠조선 정현석 기자]"예전 같으면 무너졌을 상황인데…"

붉은 색 KIA 타이거즈 유니폼. 오랫동안 입어온 듯 한 모습이다.

FA 이적생 김범수(31) 이야기다. 너무나도 자연스럽게 KIA 불펜에 스며들었다.

김범수는 24일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 최종전 삼성전에서 시범경기를 완벽하게 마친 뒤 밝은 표정으로 인터뷰에 응했다.


"현진형과 익힌 신무기가 킥" 한화 아쉽겠네, 시범경기 '제로맨' 김범수…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 6회말 KIA 김범수가 무실점으로 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
시범경기에서서 보여준 위력은 대단했다. 4경기 3⅓이닝 무안타 무실점. 딱 하나의 볼넷이 출루허용의 전부다. 평균자책점과 피안타율 0에 이닝당 출루허용률이 0.30의 경이적 수치. 3개의 홀드를 기록하며 이 부문 공동 1위에 올랐다.

단순히 구속만 빠른 좌완 투수가 아닌 '계산 서는 베테랑'으로 완벽하게 거듭난 모습.

김범수의 가장 큰 변화는 구종의 다양화다. 과거 직구와 슬라이더 위주의 단순한 패턴에서 벗어나 이제는 '낙차 큰 커브'를 자유자재로 구사한다.
"현진형과 익힌 신무기가 킥" 한화 아쉽겠네, 시범경기 '제로맨' 김범수…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 6회말 KIA 김범수가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
그는 "한화 시절 (류)현진이 형과 캐치볼을 하며 커브 감각을 배웠고, 코칭스태프와 상의해 비중을 높였다"며 "좌우 타자 가리지 않고 카운트를 잡거나 유인구로 쓸 수 있게 되니 투구에 여유가 생겼다"고 밝혔다. 자신의 팔 각도가 낮음에도 불구하고 타자들이 인지하지 못할 타점에서 커브가 형성된다는 점을 핵심 비결로 꼽았다.

삼성 라이온즈에서 재활 중인 동생 김무신(개명 전 김윤수)에 대한 애정도 드러났다. 한때 SNS를 통해 '김범수 삼성행' 루머가 돌았던 것에 대해 그는 "동생과 한 팀에서 뛰는 건 꿈 같은 일이지만, 지금은 KIA에서 제 역할을 하는 것이 우선"이라며 웃어 보였다.


이어 캠프 중 만난 동생에게 "또 아프면 은퇴해라"라며 농담 섞인 독설을 날리면서도, "동생이 빨리 복귀할 수 있게 뒤에서 조언도 해주고 기도도 하고 있다"며 츤데레 형의 면모를 보였다.

새로운 팀 KIA의 불펜진에 대해서는 놀라움을 금치 못했다.

김범수는 "혜영이(정해영), 상현이(전상현), 영탁이(성영탁) 등 어린 선수들이 마운드에서 던지는 모습을 보고 깜짝 놀랐다"며 팀 동료들을 치켜세웠다.


"현진형과 익힌 신무기가 킥" 한화 아쉽겠네, 시범경기 '제로맨' 김범수…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 6회말 KIA 김범수가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
최강으로 꼽히는 삼성 타선에 대해서도 냉철한 분석을 내놨다. "워낙 대단한 형우 선배가 합류해 더 강해진 것은 사실이지만, 결국 중요한 상황에서 내가 흐름을 끊어주느냐가 관건"이라며 "내 뒤에 믿음직한 투수들이 많기 때문에 내가 첫 단추만 잘 꿰어준다면 충분히 승산이 있다"고 자신감을 내비쳤다.

지난해 도입된 ABS(자동 투구 판정 시스템)에 대해서는 "투수 입장에서 훨씬 유리하다고 생각한다"며 긍정적인 반응을 보였다. 2초 줄어든 피치 클락 역시 크게 신경 쓰지 않고 자신만의 템포를 유지하겠다는 계획이다.

시범경기를 통해 KIA의 확실한 필승조로 자리매김 한 김범수.

정규 시즌 역시 이런 강력하고 여유 있는 모습을 쭉 이어갈 수 있을까. 한화가 아쉬워 할 퍼포먼스를 펼칠 듯 한 기세다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아옳이, 이혼 후 66억 자택서 맞이한 '300만 원' 폭탄에 결국 '전원 차단'

2.

김지연, '정철원과 파경' 두 달만에 선물 받은 부케 액자 "오히려 좋아 즐겨"

3.

'43세' 황보라, 시험관 주사맞다 얼굴 퉁퉁·멍 투성이..결국 응급실行 '충격'

4.

"역시 제니 클래스"…'가슴 뻥+한뼘 핫팬츠' 홍콩 밤 적신 '역대급 노출'

5.

전소민, 슈주 은혁에 대놓고 '불쾌감' 표출..."방송국서 날 '젖소'라 불러"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'강등위기' 토트넘, 칼 빼들었다! 투도르 감독과 합의 하에 결별...후임은 또 다시 임시감독, '슈퍼코치' 휘터 '유력'

2.

작년 김하성과 ML에서 뛰었는데 올해 키움 온 28세 투수 "하성에게 한국 물어볼걸..."[잠실 인터뷰]

3.

"김혜성 빅리그 복귀는 이제 불가능" LAD 매체, 트레이드 요구해도 이상하지 않다

4.

152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최종리허설 오러클린, 다 좋은 데 딱 하나 과제 남겼다

5.

'전북전 김영빈 핸드볼' 결국 오심이었다...'피해자' 대전은 부글부글 "잃어버린 승점은 누가 보상해주나"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'강등위기' 토트넘, 칼 빼들었다! 투도르 감독과 합의 하에 결별...후임은 또 다시 임시감독, '슈퍼코치' 휘터 '유력'

2.

작년 김하성과 ML에서 뛰었는데 올해 키움 온 28세 투수 "하성에게 한국 물어볼걸..."[잠실 인터뷰]

3.

"김혜성 빅리그 복귀는 이제 불가능" LAD 매체, 트레이드 요구해도 이상하지 않다

4.

152㎞→149㎞→147㎞→146㎞, "3선발 두산전 출격" KIA전 최종리허설 오러클린, 다 좋은 데 딱 하나 과제 남겼다

5.

'전북전 김영빈 핸드볼' 결국 오심이었다...'피해자' 대전은 부글부글 "잃어버린 승점은 누가 보상해주나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.