日 언론도 머쓱 "김혜성은 마이너에서, 사사키는 메이저에서?" 팬들 비난 폭발

기사입력 2026-03-25 10:01


日 언론도 머쓱 "김혜성은 마이너에서, 사사키는 메이저에서?" 팬들 비난…
빅리그 개막 로스터에서 탈락하면서, 트리플A 오클라호마시티에서 개막을 맞이하게 된 한국인 메이저리거 김혜성. AP연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]"분석에 너무 몰두하고 있다."

시범경기 평균자책점 15.58. 할 말이 없는 사사키 로키의 성적에도 개막 5인 선발 로테이션을 확정했다. 현지 언론은 물론이고 자국인 일본에서도 우려하는 목소리가 터져나오고 있다.

LA 다저스 사사키가 최악으로 시범경기 마지막 등판을 마쳤다. 24일(이하 한국시각) LA 에인절스와의 경기에 선발 투수로 등판한 그는 1회초에 선두타자를 몸에 맞는 볼로 내보내고, 야수 선택으로 무사 주자 1,2루. 여기에 다시 볼넷을 내주며 무사 만루가 됐고 밀어내기 볼넷으로 첫 실점했다. 뒤이어 또 밀어내기 볼넷으로 실점한 사사키는 결국 교체되며 마운드를 내려갔다. 긴급 투입된 로넌 콥이 사사키의 책임 주자 2명을 들여보내면서 1회에만 4실점이 기록됐다.

특별 규정으로 인해 2회초 사사키는 다시 마운드에 등판했지만, 또 사구와 볼넷으로 주자가 채워졌다. 이후 내야 땅볼과 병살타로 어렵게 이닝을 끝냈다.

한번 마운드를 내려갔다가 투구수를 채우기 위해 다시 올라오는 상황까지 만들어졌지만, 그의 최종 기록은 2이닝 무피안타 6사4구 2탈삼진 5실점. 피안타 없이 4사구로만 5점을 내준 셈인데, 이정도면 빅리그 레벨의 컨트롤이라 보기가 힘들다.


日 언론도 머쓱 "김혜성은 마이너에서, 사사키는 메이저에서?" 팬들 비난…
시범경기 등판을 마치고 내려가는 사사키 로키. AP연합뉴스
그러나 사사키는 오는 31일 클리블랜드 가디언스전에 선발 등판할 예정이고, 이 사실은 24일의 마지막 등판을 마친 후로도 변하지 않았다. 지난해 월드시리즈 우승팀인 다저스의 4선발 역할을 사사키가 맡고있는 셈이다.

당연히 비난도 받고 있다. 이정도 실력의 투수가 과연 디펜딩 챔피언 4선발을 맡는 게 맞느냐는 냉정한 비판이다. 데이브 로버츠 감독도 사사키의 투구 내용에 대해서는 할 말이 없다면서도, 최대한 감싸는 모습이다. 시범경기에서 '타석의 퀄리티가 부족해' 개막 로스터에 못들고 트리플A로 내려간 김혜성과는 대조적인 대우다.

로버츠 감독은 24일 경기가 끝난 후 사사키의 투구에 대해 "스프링캠프나 시범경기만으로 모든걸 판단하거나 평가할 수는 없다고 생각한다. 하지만 솔직히 말해서, 그다지 좋지 않았다. 정말 그랬다. 우리 모두 그걸 알고 있다. 더 높은 수준을 보여줘야 한다. 본인도 알고, 우리도 알고 있다. 이제 실전이 시작되기 때문에 중요한 순간에 어떤 모습을 보여줄지 지켜봐야 한다"고 밝혔다.


그러면서 또 "나는 그를 믿는다. 정말로. 더그아웃에서도 그렇게 이야기 했다"면서 "투수코치들이 지적한 몇가지 개선할 부분이 있고, 그 후에 어떻게 될지 지켜보겠다"고 덧붙였다.


日 언론도 머쓱 "김혜성은 마이너에서, 사사키는 메이저에서?" 팬들 비난…
AP연합뉴스
로버츠 감독은 또 현장 취재진과 대화를 나누면서 사사키에 대해서 "그가 투구 분석에 지나치게 몰두하는 경향이 있다. 그게 그의 투구에 악영향을 미치고 있는 것 같다"는 이야기를 하게도 했다.

로버츠 감독은 "스트라이크존에 넣는 감각이 좋지 않다. 어느 구종도 그다지 좋지 않다. 기술적인 문제인지, 정신적인 문제인지 하나씩 정리할 필요가 있다"면서도 "지금 시점에서는 계속 쓰려고 한다"며 4선발 방침에 변화는 없다고 고집했다.

다저스는 현재 블레이크 스넬과 개빈 스톤이 부상으로 인해 합류가 지연되고 있는 상황이다. 선발진에 공백이 있는 것은 사실이지만, 사사키에게는 마이너가 아닌 빅리그 무대에서 계속 기회가 주어진다는 자체가 다소 편향적인 결적으로 보일 수는 있다.

일본 매체 '론스포'는 25일 "SNS에서도 비난이 쏟아지고 있다. 사사키는 아직 준비가 안됐다. 이제 트리플A에 보내라는 이야기도 있고, '왜 김혜성은 마이너에서 조정을 시키면서 사사키는 메이저리그에서 조정을 하느냐'는 이야기도 나온다. 김혜성은 시범경기에서 타율 4할7리를 남기고도 마이너리그에서 개막을 맞는다"고 지적했다.

궁지에 몰린 사사키다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

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