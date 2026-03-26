"야구 선수 역사상 최고 수입" 충격적 결과, 올해만 혼자 1900억원 번다

올 한해만 약 1900억원의 수입을 거둬들일 것으로 예상되는 메이저리그 스타 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스
[스포츠조선 나유리 기자]압도적이다. 전세계 1위를 넘어, 역사상 1위를 찍는다. 오타니 쇼헤이가 올 한해만 1억2700만달러(약 1902억원)의 수입을 얻는다는 통계가 나왔다.
미국 경제 전문지 '포브스'는 25일(이하 한국시각) '2026년 MLB 최고 수입 선수'를 분석했다. 그 결과 LA 다저스의 오타니가 압도적 1위를 기록하게 됐다.
'포브스'는 "투타겸업 스타 오타니는 2026년에 세전 및 에이전트 수수료를 제외하고, 약 1억2700만달러를 벌어들일 것으로 예상된다. 이는 야구 선수 사상 최고액 기록"이라면서 "수입의 대부분인 약 1억2500만달러는 광고 계약, 라이센스, 기념품 판매 및 기타 사업에서 발생하며, 미국과 오타니의 고국인 일본에서 약 20여개의 스폰서가 그와 협력하기 위해 상당한 금액을 지불하고 있다"고 전했다.
오타니는 현재 '패너틱스', '뉴발란스' 같은 미국 브랜드는 물론이고 '일본항공', '코와' 등 일본 브랜드를 포함해 거의 20개에 달하는 기업, 단체의 광고를 맡고 있다.
Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani stands in the dugout during the first inning of a spring training baseball game against the Los Angeles Angels, Monday, March 23, 2026, in Los Angeles. AP연합뉴스
오타니가 올해 다저스로부터 받는 연봉은 지급 유예 조항으로 인해 200만달러(약 29억원)에 불과(?)하다. 오타니는 상대적으로 무척 적은 액수의 연봉을 받고, 그 대신 연봉의 약 60배가 넘는 액수를 광고와 로열티 수입으로 벌고 있다.
'포브스'는 "1990년 운동 선수들의 수입을 추적하기 시작한 이래, 현역 선수의 한 시즌 예상 총수입이 올해 오타니의 예상 수입을 넘어선 사례는 단 한명 뿐이었다. MMA 스타 코너 맥그리거로, 2021년 그는 약 1억5800만달러를 벌어들였는데 그 수입의 대부분은 자신이 소유한 아일랜드 위스키 브랜드 '프로퍼 넘버 트웰브'의 판매 수익이었다"고 전했다.
즉, 맥그리거의 경우 자신이 소유한 위스키 브랜드가 대박이 나면서 연 수입이 급등했지만 오타니는 정말 순수하게 자기 자신의 브랜드 가치만으로 엄청난 수익을 얻고있다는 사실이 극명한 차이가 난다.
Mar 23, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (middle) and Los Angeles Angels manager Kurt Suzuki (right) chat before the spring training game at Dodger Stadium. AP연합뉴스
나머지 메이저리거들과의 격차도 크다. 2위가 뉴욕 양키스 코디 벨린저인데, 벨린저는 올해 연봉 5500만달러와 연봉 외 수입 150만달러가 예상된다. 3위는 다저스로 이적한 카일 터커로, 연봉 5500만달러와 연봉 외 수입 100만달러가 예상된다.
4위는 5190만달러의 뉴욕 메츠 후안 소토, 5위는 4610만달러인 뉴욕 양키스 애런 저지, 6위는 4240만달러인 메츠 보 비셋, 7위는 필라델피아 필리스 잭 휠러(4220만달러), 8위는 LA 에인절스 마이크 트라웃(3900만달러), 9위는 텍사스 레인저스 제이콥 디그롬(3830만달러), 10위는 뉴욕 양키스 게릿 콜(3750만달러)이 이름을 올렸다.
Mar 24, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) delivers to the plate in the first inning against the Los Angeles Angels at Dodger Stadium. AP연합뉴스
'포브스'는 또 "올해 메이저리그 최고 소득자 10인의 총 수입은 1억4400만달러로 역대 최고치를 경신했고, 4년전과 비교하면 무려 863%나 급증했다. 이는 모두 오타니 덕분이다. 그의 수입 1억2500만달러는 나머지 9명의 최고 소득 선수들이 사업으로 벌어들일 것으로 예상되는 총수입 1900만달러의 6배가 넘는 액수"라면서 "마케팅 전문가들은 오타니가 일본 시장을 사실상 독점하고 있다. 팀 동료인 야마모토 요시노부와 사사키 로키가 떠오르는 스타로 자리매김했음에도 불구하고 나타나는 현상"이라고 짚었다.