'와 토종 딱 1명' 외국인 에이스 개막전 총출동…한화, 폰세 대체자는 에르난데스[미디어데이]

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 2026년 KBO 10개 구단의 개막전 선발투수들이 확정됐다. 각 팀을 이끌 1선발들이다.
네일은 KIA와 올해로 3번째 시즌을 맞이하는 부동의 에이스다. 2시즌 통산 53경기, 20승9패, 313⅔이닝, 290삼진, 평균자책점 2.38을 기록했다. 지난해 SSG 상대로 3경기, 2패, 15⅓이닝, 평균자책점 7.04로 고전했던 아쉬움을 털어내는 게 관건이다.
화이트는 올해 KBO리그 2년차. 지난해는 드류 앤더슨(디트로이트 타이거스)에 밀려 2선발이었지만, 올해는 1선발로 올라섰다. 지난 시즌 성적은 24경기 11승4패, 134⅔이닝, 평균자책점 2.87이다.
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치리노스는 지난해 LG 통합우승의 주역으로 30경기, 13승6패, 177이닝, 평균자책점 3.31을 기록했다.
사우어는 올해 KT와 95만 달러(약 14억원)에 계약하고 한국에서 새로운 도전을 선택했다. 지난 시즌 미국 메이저리그 LA 다저스 개막 로스터에 들었던 선수로 최고 구속 150㎞ 중반대 빠른 공이 강점인 구위형 선발투수다.
대전에서는 한화 윌켈 에르난데스, 키움 라울 알칸타라의 맞대결이 성사됐다.
에르난데스는 지난해 KBO MVP였던 에이스 코디 폰세(토론토 블루제이스)의 대체자로 한국에 왔다. 시범경기부터 시속 155㎞ 강속구를 뿌리며 대박 조짐을 보였다.
알칸타라는 벌써 KBO리그에서 6번째 시즌을 맞이하는 장수 외국인이다. 전성기 시절과 비교하면 구위는 떨어졌지만, 노련미를 앞세워 키움과 재계약에 성공했다. 시범경기 2경기에서 2승, 9이닝, 평균자책점 0.00 무결점투로 눈길을 끌었다.
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KBO 데뷔전을 치르는 로드리게스는 최고 158㎞ 파이어볼러로 눈길을 끌고 있다.
후라도는 KBO 4년차, 삼성에서는 2번째 시즌이다. 지난해 30경기, 15승8패, 197⅓이닝, 평균자책점 2.60을 기록, 삼성과 170만 달러(약 25억원) 재계약에 성공했다.
창원에서는 두산 크리스 플렉센과 NC 구창모의 선발 맞대결이 성사됐다.
플렉센은 2020년 두산에서 한 시즌을 뛰고 미국 메이저리그 재도전에 성공했다가 6년 만에 KBO로 복귀했다. 시범경기 3경기에서 12⅓이닝, 21삼진, 평균자책점 0.73을 기록, 기대감을 높이고 있다.
구창모는 홀로 국내 선발투수의 자존심을 지켰다. 외국인 에이스 라일리 톰슨이 복사근 부상으로 이탈한 여파도 있다. 구창모는 시범경기 2경기에서 1승, 6⅔이닝, 평균자책점 0.00을 기록하며 최종 점검을 완벽하게 마쳤다.
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잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com