염갈량 뽑은 올 시즌 가장 히트상품 '문보물' 아니다? 올해 가장 히트할 것은 바로 이것[미디어데이 현장]
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. LG 트윈스 히트상품 소개하는 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO KBO 리그 미디어데이&팬페스트 키움 설종진 감독, 임지열, 하영민이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트 롯데 김태형 감독, 전준우, 전민재가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스 염경엽 감독이 올 시즌 가장 활약할 히트 상품을 묻는 질문에 문보경보다 '먼작귀'라고 답했다.
26일 롯데호텔 월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트 현장.
KBO리그 10개 구단 감독들과 각 팀 대표 선수들이 참석해 새 시즌에 대한 포부를 밝혔다. 10개 구단 감독들은 차례대로 새 시즌에 대한 출사표를 던졌다.
한화 김경문 감독은 올해는 화끈한 공격 야구를 밝혔다. 팬들이 열광할 수 있는 공격 야구를 예고했다. KIA 이범호 감독은 지난 시즌 후 훈련을 많이 했다. 올해는 새로운 팀으로 재도약하겠다.
롯데 김태형 감독은 가을야구 진출을 목표로 말했다. 한숨을 내쉬며 "살다살다 별일을 다 겪었다"라고 말해 현장에 참석한 팬들과 관계자들에게 큰 웃음을 줬다. 많은 의미가 담긴 말이었다.
두산 김원형 감독은 명가 재건. "팀의 전통을 되찾고 우승의 감동을 다시 한번 팬들에게 전하겠다"라고 말했다. 키움 설종진 감독은 하위권 탈출을 목표로 말했다.
SSG 이숭용 감독은 가을야구 진출, 삼성 박진만 감독은 우승에 도전하겠다 밝혔다.
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 KIA 나성범, 이범호 감독, 양현종. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트 KT 이강철 감독, 장성우, 안현민이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 삼성 구자욱, 박진만 감독, 강민호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
NC 이호준 감독은 원팀으로 승부하겠다. 선수단이 하나로 뭉쳐 더 높은 곳으로 비상하겠다고 각오를 밝혔다. KT 이강철 감독도 목표는 우승이라고 말했다. 지난해 챔피언 LG도 2년 연속 우승을 목표로 밝혔다.
10개 구단 감독들은 올 시즌 히트상품도 예고했다.
KT 이강철 감독은 지난해 안현민이 히트상품이었다면 차기 히트상품은 이강민, 류현인으로 뽑았다. 특히 신인 내야수 이강민은 안정적인 수비로 최고의 히트상품이 될 것으로 예상했다.
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 각 팀 감독과 대표 선수들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 LG 박해민, 염경엽 감독, 임찬규. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
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|26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 한화 채은성, 김경문 감독, 문현빈. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
KIA는 검빨 유니폼을 히트상품으로 예상했다. 올 시즌 가장 뛰어난 활약으로 히트상품이 될 것으로 예상되는 선수들도 많았다. 한화는 오재원, 삼성 구자욱, 롯데는 윤동희, NC는 김형준이 올 시즌 가장 큰 히트상품이 될 것으로 예상했다.
마지막으로 LG 염경엽 감독은 LG의 보물 같은 문보경 선수보다 이것이 가장 히트 상품이 될 것이라며 전했다.
염 감독은 쑥스러운 표정으로 "먼작귀(먼가 작고 귀여운)"라 말하며 LG 트윈스 굿즈를 들고 환한 미소를 지었다.
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|26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. LG 염경엽 감독이 굿즈를 설명히고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/
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|염 감독 손에 적힌 '먼작귀' 커닝페이퍼.
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