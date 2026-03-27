LG 대항마, 삼성이라고? '김현수 더비' 주목, "살다 살다" 롯데'최하위'가 무려 4표[개막설문]

기사입력 2026-03-27 06:15


LG 대항마, 삼성이라고? '김현수 더비' 주목, "살다 살다" 롯데'…
17일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. 2회말 무사 만루 KT 장성우의 1타점 희생플라이때 2루주자 김현수가 3루로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.17/

[스포츠조선 정현석 기자]2026 KBO 리그 개막을 하루 앞두고 본지 야구 전문 기자들이 올 시즌 판도를 예측했다.

디펜딩 챔피언 LG 트윈스의 수성 가능성을 높게 점친 가운데, KT 위즈가 대항마로 꼽히며 '양강' 구도를 형성할 것으로 내다봤다. 여기에 삼성 라이온즈, 한화 이글스까지 확실한 5강 후보로 꼽혔다. 남은 한자리를 놓고 두산 베어스, SSG랜더스, KIA 타이거즈가 경합할 것으로 예상됐다.

반면, 상대적으로 전력 보강이 미흡한 키움 히어로즈는 모든 기자의 선택을 받으며 고전이 예상되는 최하위 후보로 지목됐다. 한편, 이번 설문은 공정성을 기하기 위해 담당팀 지목은 원천 배제했다.


LG 대항마, 삼성이라고? '김현수 더비' 주목, "살다 살다" 롯데'…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 1회초 2사 1,2루 LG 박동원이 선취 1타점 적시타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/
"시스템의 승리" LG vs "국내 최강 선발진" KT

우승팀 예측에서는 LG 트윈스가 8표 중 가장 많은 5표를 획득하며 확률이 가장 높은 팀으로 꼽혔다.

"엔트리 확대 상황에서 가장 두터운 뎁스를 보유했다", "라클란 웰스 영입으로 마운드 밸런스가 더 좋아졌다"는 평가가 주를 이뤘다.

LG 2연패를 막을 가장 강력한 대항마로는 KT(2표)가 꼽혔다.

"강력한 국내 선발진과 더불어 김현수, 최원준, 한승혁 등 대형 FA 등 외부 영입 효과"를 앞세워 대권 도전에 나설 것으로 보인다.


소수의견(1표)으로는 "고명준이 터지면 쉬어갈 곳 없는 타선과 현장에서 리그 최강으로 꼽는 불펜진"을 앞세운 SSG가 '깜짝 우승' 후보로 이름을 올렸다.
LG 대항마, 삼성이라고? '김현수 더비' 주목, "살다 살다" 롯데'…
24일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. KIA 포수는 김태군. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.24/
4팀은 '상수', 남은 한 자리는 '시계제로'

포스트시즌 진출이 유력한 5강 후보로는 LG(7표), KT(7표), 삼성(6표), 한화(6표)가 꼽혔다.

KT에 대해서는 "투타 모두 강화된 안정된 전력", "김현수 최원준 한승혁 합류효과"에 주목하는 시선이 많았다.

삼성에 대해서는 "시즌 초반 등 변수가 있지만 기본적으로 투타 핵심이 굳건한 팀", "젊은 선수들의 가을야구 경험과 베테랑 최형우의 시너지 효과가 기대된다"는 긍정 평가가 주를 이뤘다.

한화는 비록 지난해 33승을 합작한 폰세 와이즈가 없지만, "강백호 영입으로 타선의 무게감이 급증"하며 확실한 상위권 전력으로 분류됐다.

마지막 한 자리를 놓고 두산(5표), SSG(3표), KIA(3표)가 치열한 경합을 벌일 것으로 예상했다. 특히 두산은 "박찬호 영입을 통한 센터라인 강화와 에이스 플렉센의 복귀가 호재로 작용할 것"이란 전망이다. 롯데가 2표, NC가 1표를 받았고, 키움의 5강을 예상한 기자는 없었다.
LG 대항마, 삼성이라고? '김현수 더비' 주목, "살다 살다" 롯데'…
24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 3회 2루 도루를 성공시키는 롯데 손호영. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/
키움 '압도적 꼴찌', NC·롯데 '부상과 경험'이 관건

반면, 가을야구에서 가장 멀어질 것으로 보이는 '꼴찌 후보'로는 키움(7표)이 만장일치로 이름을 올리는 불명예를 안았다. 키움은 "안우진의 돌아온다고 해도 복귀 시점이 불투명 하고, 주전과 백업의 격차가 커 시즌 후반으로 갈수록 동력이 떨어질 것"이라는 분석이다.

중복투표로 5표를 받은 NC는 "에이스 라일리의 초반 부상 이탈이 뼈아프며, 눈에 띄는 전력 플러스 요인이 없다"는 점이 지적됐다. 4표를 받은 롯데는 "시범경기 기세는 좋으나 나승엽, 고승민의 공백과 젊은 선수들의 내구성 및 경험 부족"이 변수로 꼽혔다. KIA도 "토종 선발진이 불안하고, 김도영을 제외한 타선 위압감 떨어진다"는 소수의견 속에 1표를 받았다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

◇스포츠조선 기자가 예측한 2026 KBO리그

기자=우승팀 예상=5강 예상=꼴찌 후보2팀

권인하=KT=KT 삼성 한화 롯데 두산=키움 NC

정현석=LG=LG KT 한화 KIA 두산=NC 키움 롯데

김용=SSG=SSG KT LG NC 한화=KIA 롯데

김영록=LG=LG 삼성 두산 한화 SSG=키움 NC

나유리=LG=LG 한화 삼성 KIA KT=롯데 키움

한동훈=KT=KT LG SSG 삼성 KIA=키움 NC

이종서=LG=LG 두산 삼성 KT 롯데=키움 NC

김민경=LG=LG 삼성 KT 한화 두산=키움 롯데

※담당구단 제외 후 투표

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

타블로 딸 하루, 15살 폭풍성장 근황..BTS 슈가 "사춘기 안와, 너무 착하고 귀여워"

2.

'직장암 4기' 이사벨라 "항암 12번 할 동안 치매 남편, 많이 먹고 쓰러져" ('알콩달콩')

3.

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

4.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

5.

이지혜, 6살 딸 영유 포기→국공립 전학..."죽어도 하기 싫은 영어" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

2.

"차명석 단장님 사비로 고액 위스키" 천적 임찬규 폭탄 발언…삼성은 팬 1000명과 놀이공원 간다[미디어데이]

3.

대참사! '김혜성 패싱' 다저스, NLDS 광탈 가능성 → 美유력지 신선한 예측

4.

'슈퍼문' 개막 이틀전 드디어 방멍이 잡았다. 그 좋던 감은 어디로... 퓨처스 4타수 무안타.

5.

하품만 나오던 미디어데이, 김태형 감독 없었으면 어쩔 뻔 했나 "가을 점퍼 사세요" [미디어데이 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

2.

"차명석 단장님 사비로 고액 위스키" 천적 임찬규 폭탄 발언…삼성은 팬 1000명과 놀이공원 간다[미디어데이]

3.

대참사! '김혜성 패싱' 다저스, NLDS 광탈 가능성 → 美유력지 신선한 예측

4.

'슈퍼문' 개막 이틀전 드디어 방멍이 잡았다. 그 좋던 감은 어디로... 퓨처스 4타수 무안타.

5.

하품만 나오던 미디어데이, 김태형 감독 없었으면 어쩔 뻔 했나 "가을 점퍼 사세요" [미디어데이 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.