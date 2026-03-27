이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막엔트리 포함

기사입력 2026-03-27 16:51


이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막…
23일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 타격하고 있는 롯데 노진혁. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.23/

이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막…
24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 투구하고 있는 롯데 박정민. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.24/

이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막…
26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트 롯데 김태형 감독, 전준우, 전민재가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 내야수 노진혁이 스프링캠프 때만 해도 김태형 감독의 구상에 없었지만 개막 엔트리에 전격 포함됐다. 롯데는 신인선수도 3명이나 개막 엔트리에 데려가며 승부수를 던졌다.

28일 전국 5개 구장에서 일제히 개막하는 2026 KBO리그는 27일 10개 구단 개막 엔트리를 발표했다.

롯데의 선택이 눈길을 끈다. 거액 FA 계약을 체결한 뒤 슬럼프에 빠진 노진혁이 승선했다.

노진혁은 2023시즌을 앞두고 롯데와 4년 50억원에 계약했다. 장타력을 겸비한 유격수 노진혁은 롯데의 오랜 갈증을 해결해줄 것으로 기대됐다.

롯데는 이때 노진혁을 포함해 유강남 한현희까지 영입하는 등 FA 시장에서 막대한 돈을 쏟았다.

노진혁과 한현희는 기대 이하였다.

노진혁은 2023년 113경기 타율 2할5푼7리 4홈런에 그쳤다. 2024년 73경기, 2025년 28경기로 입지가 갈수록 좁아졌다. 지난 시즌에는 아예 트레이드로 이적해온 전민재에게 주전 자리를 빼앗겼다.

노진혁은 올해 1군 스프링캠프도 따라가지 못했다.


김태형 감독은 스프링캠프 막바지에 노진혁에 대해서 "따로 보고를 받을 건 없다. 2군에서 꾸준히 경기를 출전하는 모습을 보여주면 그때 판단하겠다"며 사실상 시즌 초반 구상에 노진혁은 없다는 뜻을 내비쳤다.

하지만 롯데는 전민재 외에는 전문 유격수가 없다는 점이 아킬레스건이었다. 신예 이서준과 이호준이 백업 역할을 해줄 수는 있지만 경험이 아직은 부족하다.

마침 노진혁은 시범경기에서 타율 2할8푼에 장타율 0.480의 준수한 성적을 남겼다.

이외에도 롯데는 구원투수 박정민과 이준서, 내야수 이서준까지 신인 3명을 개막 엔트리에 넣었다. 10개 구단 중 신인을 3명이나 포함한 팀은 롯데 외에 NC(신재인 허윤 고준휘) 밖에 없다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조진웅, 은퇴 뒤 '완벽 고립'…"가까운 지인들과도 연락 끊고 두문불출"

2.

김민호, 김혜선과 '28살 차' 뜨거운 로맨스 소환 "주변서 힘내라고 하더라"(아침마당)

3.

전소미, 한국·네덜란드·캐나다 '여권 3개' 보유…"갈 때마다 골라 써"

4.

“또 당했네” 송혜교, 옥주현 만난 자리서 당황했다..박솔미·박효주도 놀란 순간

5.

'사생활 논란' 이이경, 예능 줄하차에도 '나는 솔로' 지킨다…'나는 솔로런' 참석

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 퓨처스 153㎞ 쾅! 문보경도 2루타 쾅! → 개막전 예열 완료

2.

김광현 선수생명 승부수! 일본서 마취 깨어나. 1개월 재활 → "저 괜찮다"

3.

충북청주FC는 다르다! 이번엔 청주국제공항과 업무협약 체결... 지역 상생·공동 마케팅 강화

4.

ERA가 67.50이라니! "그래도 화가 나지는 않습니다" 스킨스의 낭만야구? 멀리서 미안한 표정의 중견수 크루즈

5.

'이럴 수가' 이 정도 슈퍼스타들을 월드컵서 볼 수 없다니...1740억 리버풀 핵심+1565억 PSG 윙어+1390억 맨유 에이스 '모두 눈물'

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 퓨처스 153㎞ 쾅! 문보경도 2루타 쾅! → 개막전 예열 완료

2.

김광현 선수생명 승부수! 일본서 마취 깨어나. 1개월 재활 → "저 괜찮다"

3.

충북청주FC는 다르다! 이번엔 청주국제공항과 업무협약 체결... 지역 상생·공동 마케팅 강화

4.

ERA가 67.50이라니! "그래도 화가 나지는 않습니다" 스킨스의 낭만야구? 멀리서 미안한 표정의 중견수 크루즈

5.

'이럴 수가' 이 정도 슈퍼스타들을 월드컵서 볼 수 없다니...1740억 리버풀 핵심+1565억 PSG 윙어+1390억 맨유 에이스 '모두 눈물'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.