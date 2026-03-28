"3연패 해줘!" 오타니, 선수단에 '600만원짜리 고급 시계' 건넸다…로하스 "세계 최고가 준 선물 평생 간직"

[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 선수단에 시계를 선물하면서 이번 시즌 3연패를 다짐했다.
MLB닷컴은 27일(한국시각) 'LA 다저스 클럽하우스의 모든 라커에는 금색으로 장식된 유니폼과 모자, 그리고 선물 가방이 놓여 있었다'며 '이는 개막전을 기념해 준비된 특별 유니폼으로, 팀의 2연패를 기념하는 의미를 담고 있다'고 보도했다. 이어 '가방은 오타니가 동료들에게 건넨 선물이었다'며 '각 가방에는 일본 고급 브랜드 세이코 시계와 함께 3연패를 다짐하는 메시지가 카드가 들어 있었다'고 덧붙였다. 해당 시계의 가격은 4000달러(600만원)에 달하는 것으로 알려졌다.
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이에 대해 다저스 2루수 미겔 로하스는 "오타니가 어떤 사람인지 잘 보여주는 장면이다. 경기장 안뿐 아니라 밖에서도 그렇다"며 "이 시계는 평생 간직할 것이고, 2026년 개막전에 세계 최고의 선수가 우리에게 시계를 선물했다는 사실을 기억하게 될 것"이라고 말했다.
로이터연합뉴스
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데이브 로버츠 다저스 감독도 시계를 받았다.
로버츠 감독은 "오타니는 정말 관대하고 사려 깊은 사람이다"며 "우리 모두 매우 감사하게 생각한다. 함께한 지 3년째인데, 매년 개막일마다 선물을 준다"고 전했다.
개막전은 특별한 날이지만, 올해는 LA가 이룰 수 있는 성과에 대한 기대감 때문에 분위기가 더욱 고조되고 있다. 지난해 다저스는 월드시리즈 2연패를 달성했다. 올해는 내셔널리그 최초로 3연속 우승을 노린다.
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다저스는 같은날 열린 개막전에서 애리조나 다이아몬드백스를 8-2로 잡아내면서 순조로운 출발을 알렸다. 다저스는 2연패 팀이기에 이번 시즌 집중 견제를 받게될 것으로 보인다. 다저스는 메이저리그 전체를 봐도 최고의 전력을 보유하고 있다. 부상 등 이변만 없다면 다저스의 3연패가 유력하다는 분석이 나오고 있다. 구단 역시 자신감에 차 있다.
브랜든 고메스 다저스 단장은 "우리 지난해와 올해는 아무런 연관이 없다는 것을 계속해서 이야기했다"며 "그 전년도도 마찬가지다. 우승하는 방법은 여러 가지가 있지만, 누구를 상대하든 우리가 결국 이길 것이라는 서로에 대한 믿음이 중요하다"고 강조했다.