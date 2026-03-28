로드리게스→비슬리 생소함? "우리에겐 무라카미가 있다? '낯가림' 없다

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]개막 2연전에서 롯데 외인 원투펀치를 한꺼번에 다 만나게 될 삼성 라이온즈.
NPB 올스타 출신으로 지난해까지 소프트뱅크에서 타격 코치로 활약한 일본야구통. 삼성 타선의 든든한 개막전 길잡이가 될 전망이다.
박진만 감독은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데와의 시즌 개막전을 앞두고 가진 인터뷰에서 개막 2연전 선발 후보자 로드리게스와 비슬리에 대한 분석을 마쳤다고 말했다.
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박 감독은 "올해 새로 부임한 무라카미 타격 코치가 작년까지 일본 소프트뱅크 호크스에 계셨다"며 "상대 두 투수 모두 작년에 일본에서 뛰었기 때문에 코치님이 이미 속속들이 파악하고 있다"고 자신감을 내비쳤다. 흔히 새 외국인 투수를 처음 만날 때 겪는 '생소함'이라는 변수를 무라카미 코치의 데이터로 상쇄하겠다는 계산이다.
박 감독은 분석 결과에 기초해 상대 투수들의 특징을 구체적으로 언급했다.
개막전 선발 로드리게스에 대해서는 "제구력이 뛰어나고 볼 끝이 좋다. 안정적인 운영을 하는 투수"라고 평가했다.
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박 감독은 "두 선수 모두 제구가 워낙 좋은 투수들이라 결국 우리가 쳐야 이길 수 있다"며 "우리 팀의 강점인 공격력으로 어떻게든 대처해 점수를 뽑아내겠다"고 정면 돌파 의지를 다졌다.
이미 최형우의 가세로 "국가대표급 라인업"이라며 뿌듯함을 드러냈던 박 감독은 타선의 힘에 기대를 걸고 있다. 무라카미 코치의 정보력이 더해지며 적극적으로 타석에 임할 전망.
'제2의 폰와'라 불리는 강력한 구위의 두 투수지만, 무라카미 코치를 통해 습성과 주무기를 일찌감치 파악한 삼성 타선은 쉽게 물러서지 않을 전망이다.
생소한 투수에 대한 "낯가림'. 적어도 개막전에는 큰 걱정은 안해도 될 지 모르겠다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com