로드리게스→비슬리 생소함? "우리에겐 무라카미가 있다? '낯가림' 없다

기사입력 2026-03-28 12:03


로드리게스→비슬리 생소함? "우리에겐 무라카미가 있다? '낯가림' 없다
무라카미 코치. 사진제공=삼성 라이온즈

[대구=스포츠조선 정현석 기자]개막 2연전에서 롯데 외인 원투펀치를 한꺼번에 다 만나게 될 삼성 라이온즈.

캠프 연습경기도 시범경기도 해보지 않은 생소한 유형에, '제2의 폰와(폰세, 와이스)'로 평가받는 강력한 외인 듀오지만 박진만 감독은 '정보전' 승리를 조심스레 시사했다.

일본 야구 전문가인 무라카미 타카유키 타격 코치의 존재감 덕분이다.

NPB 올스타 출신으로 지난해까지 소프트뱅크에서 타격 코치로 활약한 일본야구통. 삼성 타선의 든든한 개막전 길잡이가 될 전망이다.

박진만 감독은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데와의 시즌 개막전을 앞두고 가진 인터뷰에서 개막 2연전 선발 후보자 로드리게스와 비슬리에 대한 분석을 마쳤다고 말했다.


로드리게스→비슬리 생소함? "우리에겐 무라카미가 있다? '낯가림' 없다
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 롯데 선발투수 로드리게스가 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/
롯데가 야심 차게 내세운 로드리게스와 비슬리는 모두 일본 프로야구(NPB) 경력자.

박 감독은 "올해 새로 부임한 무라카미 타격 코치가 작년까지 일본 소프트뱅크 호크스에 계셨다"며 "상대 두 투수 모두 작년에 일본에서 뛰었기 때문에 코치님이 이미 속속들이 파악하고 있다"고 자신감을 내비쳤다. 흔히 새 외국인 투수를 처음 만날 때 겪는 '생소함'이라는 변수를 무라카미 코치의 데이터로 상쇄하겠다는 계산이다.

박 감독은 분석 결과에 기초해 상대 투수들의 특징을 구체적으로 언급했다.


개막전 선발 로드리게스에 대해서는 "제구력이 뛰어나고 볼 끝이 좋다. 안정적인 운영을 하는 투수"라고 평가했다.


로드리게스→비슬리 생소함? "우리에겐 무라카미가 있다? '낯가림' 없다
롯데 외국인 투수 제레미 비슬리가 22일 난고 스타디움서 열린 세이부와 연습경기서 역투하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠
2차전 선발로 나설 것으로 보이는 비슬리에 대해서는 "역시 제구가 좋고, 스위퍼가 매우 위력적이라는 보고를 받았다"며 경계심을 늦추지 않았다.

박 감독은 "두 선수 모두 제구가 워낙 좋은 투수들이라 결국 우리가 쳐야 이길 수 있다"며 "우리 팀의 강점인 공격력으로 어떻게든 대처해 점수를 뽑아내겠다"고 정면 돌파 의지를 다졌다.

이미 최형우의 가세로 "국가대표급 라인업"이라며 뿌듯함을 드러냈던 박 감독은 타선의 힘에 기대를 걸고 있다. 무라카미 코치의 정보력이 더해지며 적극적으로 타석에 임할 전망.

'제2의 폰와'라 불리는 강력한 구위의 두 투수지만, 무라카미 코치를 통해 습성과 주무기를 일찌감치 파악한 삼성 타선은 쉽게 물러서지 않을 전망이다.

생소한 투수에 대한 "낯가림'. 적어도 개막전에는 큰 걱정은 안해도 될 지 모르겠다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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