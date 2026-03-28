"나도 성장했다" 어느덧 4년 차, 격세지감 "선수보다 더 떨었는데…" 이제는 대권 정조준[대구현장]

기사입력 2026-03-28 12:19


"나도 성장했다" 어느덧 4년 차, 격세지감 "선수보다 더 떨었는데…" …
28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 수장 박진만 감독이 한층 단단해진 여유와 자신감으로 2026 시즌 우승 사냥에 나선다.

"선수들보다 더 떨었다"던 초보 감독 시절이 벌써 3년 전. 이제는 선수와 함께 긴 호흡으로 팀의 성장을 이끄는 리더로서 "우승 준비를 마쳤다"고 공언했다.

박진만 감독은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 시즌 개막전을 앞두고 가진 인터뷰에서 심경을 밝혔다.

개막전 특유의 중압감에 대한 질문에 박 감독은 미소를 지으며 단호하게 부인했다. "저도 성장했습니다"라는 말로 운을 뗀 박 감독은 "초보 감독 때는 개막전만 되면 선수들보다 제가 더 긴장하고 떨었는데, 이제는 그런 단계를 넘어섰다"며 웃었다.
"나도 성장했다" 어느덧 4년 차, 격세지감 "선수보다 더 떨었는데…" …
26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 삼성 구자욱, 박진만 감독, 강민호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
현역 시절 '국민 유격수'로 산전수전을 다 겪었던 그였지만, 감독으로서 맞이하는 개막전은 차원이 다른 부담이었다.

하지만 어느덧 감독 4년 차에 접어든 박 감독은 그 중압감을 즐길 줄 아는 여유를 가지게 됐다. 수장의 평정심은 곧바로 선수단에게 전달돼 팀 전체에 안정감을 불어넣고 있다.

상대 팀 롯데 자이언츠의 최근 상승세에 대해서는 경계심을 늦추지 않으면서도 승부사 기질을 감추지 않았다. 롯데는 이번 시범경기에서 투타 조화를 앞세워 1위로 마치며 '봄바람'을 제대로 탄 바 있다.

박 감독은 "시범경기 분위기를 정규 시즌까지 이어가려는 롯데의 기세가 당연히 신경 쓰인다"고 인정했다. 하지만 이어 "결국 우리가 이기면 되는 것"이라며 "안방인 '라팍'에서 열리는 개막전인 만큼, 좋은 경기로 승리하면 분위기를 우리가 더 크게 가져오올 수 있지 않겠는가"라며 필승 의지를 다졌다.

박 감독은 이번 시즌을 앞두고 "우승할 준비가 끝났다"는 메시지를 일관되게 던지고 있다.
"나도 성장했다" 어느덧 4년 차, 격세지감 "선수보다 더 떨었는데…" …
28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 개막전 앞두고 타격 훈련하는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
본인의 성장만큼이나 팀의 젊은 주축선수들의 성장 속 뎁스가 두터워졌다. 최형우 등 베테랑의 합류로 신구 조화가 완벽해졌다는 판단도 한 몫한다.


부상 악재에도 "눈 하나 깜짝하지 않는다"는 평가를 받을 만큼 단단해진 박진만 감독의 리더십이 이제 실전 시험대에 오른다. 선수들과 함께 "성장한" 4년 차 사령탑의 여유가 우승 도전길에 든든한 병풍이 될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

2.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

3.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

4.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

5.

'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전 꿀피부

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

2.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

3.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

2.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

3.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.