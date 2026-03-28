김도영 다음 오재원이라고?…한화 역사 새롭게 작성됐다, "조급하지 않길"

기사입력 2026-03-28 12:24


김도영 다음 오재원이라고?…한화 역사 새롭게 작성됐다, "조급하지 않길"
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 7회말 수비를 마치고 더그아웃으로 향하는 한화 오재원. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/

김도영 다음 오재원이라고?…한화 역사 새롭게 작성됐다, "조급하지 않길"
17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 오재원이 몸을 풀고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스 '신인' 오재원(19)이 구단 역사를 새롭게 작성했다.

한화는 28일 대전 한화생명볼파크에서 키움 히어로즈와 개막전을 치른다.

'신인' 오재원이 개막전 1번타자 겸 중견수로 선발 출전한다. 한화에서 신인 선수가 1번타자로 나서는 건 오재원이 처음. KBO리그에서도 2009년 김상수(당시 삼성), 2022년 김도영(KIA)에 이어 세 번째다.

한화는 지난해 중견수 자리를 두고 고민을 안고 있었다. 트레이드를 시도했지만, 좀처럼 카드도 맞지 않았다.

신인 오재원이 고민을 덜어줬다. 2026년 신인드래프트 1라운드에 유신고 오재원을 지명했다. 유신고 시절 공수주 모두에서 좋은 모습을 보여주며 일찌감치 '야수 최대어'로 주목을 받았다.

마무리캠프와 스프링캠프에서 오재원은 1군 합격점을 받았다. 수비에서의 안정성은 물론이고, 타석에서도 신인답지 않은 끈질김을 보여주기도 했다.

시범경기에서 11경기에서 오재원은 타율 2할6푼5리 2도루를 기록하며 결국 개막전 엔트리에 포함됐다.


김도영 다음 오재원이라고?…한화 역사 새롭게 작성됐다, "조급하지 않길"
20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 2회말 1사 1,3루 한화 오재원이 1타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.20/
김경문 한화 감독은 "첫 안타도 중요하지만, 조급하지 않고 편안하게 마음을 먹었으면 좋겠다. 선배들과 경기를 하며 (기량을) 끄집어냈으면 좋겠다"고 했다.


키움 선발투수는 라울 알칸타라. 지난해 키움 소속으로 19경기에 나와 8승4패 평균자책점 3.27을 기록했다. 이번 시범경기에서도 2경기 등판해 9이닝 평균자책점 0으로 호투를 펼치기도 했다.

이날 한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

한화는 윌켈 에르난데스가 선발로 나온다. 올해 한화 유니폼을 입은 에르난데스는 시범경기 2경기에서 10이닝을 던져 평균자책점 4.50을 기록했다.

올 시즌 타격 보강에 많은 초점을 둔 한화는 FA 강백호 가세하면서 타선이 한층 짜임새가 생겼다. 김 감독은 "강백호가 오면서 타선에 무게감이 실렸다. 투수가 안정이 생길 때까지는 초반에 타자들이 조금 더 분발해줬야한다는 생각"이라고 강조했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

2.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

3.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

4.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

5.

'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전 꿀피부

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

2.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

3.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

2.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

3.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.