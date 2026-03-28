'충격' KIA 불펜에 도대체 무슨 일이...5-0 경기가 뒤집혔다, SSG 개막전 기적의 대역전승 [인천 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 9회말 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독 표정이 어둡다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
[인천=스포츠조선 김용 기자] SSG 랜더스가 개막전부터 엄청난 대역전승을 따냈다. 기적같은 승리였다. 첫 출발을 기분좋게 시작하게 됐다.
SSG는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 2026 시즌 개막전에서 9회 터진 () 힘입어 7대6 역전승을 따내며 시즌 첫 승을 기록했다.
극적 승부였다. 거의 졌다고 한 경기, 후반 타선의 힘으로 뒤집어버렸다. KIA의 경기는 네일이 있을 때, 없을 때 천지차이였다. 그게 이 경기를 지배해버렸다.
시작은 KIA가 좋았다. 네일은 1회초 2점의 득점 지원을 얻고 한결 편한 마음으로 마운드에 올랐다. 1회말 선두 박성한에게 안타를 허용했지만, 에레디아-최정-김재환을 모두 플라이로 손쉽게 처리했다.
2회와 3회 모두 삼자범퇴. 압도적 투구를 했다. 4회 1사 후 모처럼 만에 최정에게 안타를 맞았지만, 김재환을 삼진 고명준을 좌익수 플라이로 잡아내며 위기를 넘겼다.
5회도 삼자범퇴. 6회 1사 후 박성한에게 볼넷을 허용했지만, 에레디아와 최정을 또 다시 삼진으로 돌려세웠다.
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 선발 네일이 6회 SSG 최정을 삼진 처리한 뒤 포효하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
KIA 이범호 감독은 이날 네일의 투구에 대해 6이닝 90개 정도를 생각한다고 게임 전 플랜을 밝혔다. 네일은 그 바람대로 6이닝 2안타 1볼넷 5삼진 무실점 완벽한 투구를 했다. 투구수 84개. 이날 직구(투심) 최고 구속은 149km에 그쳤지만 주무기 스위퍼가 춤을 췄다.
네일이 호투하는 사이 타선도 힘을 냈다. 1회 제구 난조를 보인 상대 선발 화이트를 공략해 2점을 먼저냈다. 선두 김호령이 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 얻어 출루한 게 시발점이었다. 힘이 빠진 화이트는 카스트로에게 2루타를 허용했고, 김도영을 내야 플라이로 잡아내며 위기를 넘기는 듯 했지만 나성범에게 1타점 중전 적시타를 얻어맞고 말았다. 이어진 타석 김선빈이 내야 땅볼로 추가점을 뽑았다.
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 5회초 무사 만루 KIA 김선빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
KIA는 3회에도 김선빈이 1사 1, 2루 찬스에서 도망가는 1타점 적시타를 쳐냈다. 그리고 5회 김선빈이 다시 한 번 무사 만루 찬스서 승리에 쐐기를 박을 수 있는 2타점 우전 안타를 때려냈다.
하지만 네일이 내려간 후부터 진짜 시작이었다.
20억원을 투자해 영입한 FA 좌완 김범수가 난조를 보이며 만루 위기를 자초했고, 성영탁이 불을 끄려 나와봤지만 3실점하고 말았다.
KIA는 8회 박정우가 천금의 1타점 내야안타를 쳐 6-3 스코어를 벌렸다. 승기를 굳히는 듯 했다.
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 9회말 마운드를 직접 찾은 KIA 이범호 감독이 마무리 정해영을 격려하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
하지만 SSG는 포기하지 않았고 KIA 불펜은 끝까지 흔들렸다. 9회 마무리 정해영을 올려 경기를 끝내려 했다. 하지만 직구 구위와 제구가 정상이 아니었다. 최지훈에게 볼넷을 준 후 안상현에게 2루타를 맞았다. 그리고 이어진 상황 오태곤에게 추격의 2타점 적시타를 내줘 1점차까지 쫓겼다. 대위기. 냉정해진 이범호 감독은 정해영을 내리고 조상우를 올리는 초강수를 뒀다.
문제는 정해영에 이어 나온 조상우도 정상 구위, 컨디션이 아니었다는 것. 조상우는 박성한에게 볼넷, 에레디아에게 안타를 맞았다. 6-6 동점이 됐다. 그리고 조상우는 부담스러운 상대 최정에게 볼넷을 허용한 뒤, 또 뒤에 강타자 김재환이 나오자 폭투로 승리를 헌납하고 말았다. KIA의 충격적인 패배였다.
KIA 선발 네일은 지난해 극도로 약했던 인천 원정 경기에서 6이닝 무실점 환상투를 펼쳤지만, 승리를 따내지 못했다. 김선빈도 4타점을 기록했지만 허무한 결과만 맞이했다.
SSG는 캡틴 오태곤이 대타로 나와 두 타석 모두 천금의 안타를 때려내며 이날의 영웅이 됐다.
인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 이숭용 감독이 오태곤을 반기고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/