'널 믿었는데' 충격 빠진 이범호 감독, 9회 정해영 붕괴→조상우 끝내기 폭투

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[인천=스포츠조선 박재만 기자] 마무리 정해영이 경기를 끝내주길 바랐던 이범호 감독의 바람은 처참히 무너졌다. 6-3, 3점 차 세이브 상황. 마운드에 오른 KIA 마무리 정해영이 9회말을 깔끔하게 정리하길 바랐던 이범호 감독의 표정이 순식간에 굳었다.
개막전에서 이례적으로 마운드에 직접 올라간 이범호 감독은 정해영의 가슴팍을 툭 치며 힘을 실어줬다. 한 번 더 기회를 준 이범호 감독은 실점이 나오더라도 정해영이 경기를 끝내주길 바랐다.
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조형우를 삼진으로 잡으며 한숨을 돌리는 듯했지만, 안상현에게 우익수 옆에 떨어지는 2루타를 맞으며 1사 2,3루 위기에 몰렸다. 2볼-1스트라이크 불리한 카운트에서 던진 패스트볼이 공략당했다. 타임 요청 후 마운드를 직접 방문한 이범호 감독은 야수들을 모두 모아 놓은 상태에서 마무리 정해영의 가슴팍을 툭 치며 힘을 실어줬다.
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6-5 1점 차, 박성한 타석에서 정해영의 초구가 볼로 들어가자 KIA 벤치는 결단을 내렸다. 리드 상황에서 마무리 투수를 교체하는 초강수였다. 이범호 감독은 결국 조상우를 투입하며 승부수를 던졌다.
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결국 1사 만루에서 김재환 타석. 초구가 폭투로 이어지며 3루 주자가 홈을 밟았다. 허무한 끝내기였다.
마무리 정해영이 무너졌고, 초강수로 투입된 조상우까지 끝내기 폭투를 범했다. 더그아웃에서 지켜보던 이범호 감독은 고개를 떨군 채 그라운드를 바라봤다. 개막전 승리를 눈앞에 두고 불펜 붕괴로 경기를 내준 순간, 이범호 감독의 표정은 굳어 있었다.
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