'누가 소총부대래?' 개막 2연전 홈런 7방 터진 거인군단, 라팍 주인공이 바뀐 듯... 7개 담장 밖으로

|
|
|
[대구=스포츠조선 송정헌 기자] 롯데가 이틀 연속 승리하며 개막 2연전을 모두 가져갔다.
롯데는 소총부대가 아니었다. 개막전 홈런 3방을 날린 롯데는 29일에도 홈런 4방을 라팍 담장 밖으로 넘겼다. 2연전 홈런 7방이 나왔다. 손호영이 4회 두 번째 타석에서 삼성 선발 최원태를 상대로 기선을 제압하는 선제 솔로홈런을 날렸다. 최원태의 145km 직구를 강타해 우중간 펜스를 넘겼다. 5회에는 돌아온 '노검사' 노진혁이 최원태의 5구를 잡아당겨 우측 펜스를 훌쩍 넘기는 115m 홈런을 날렸다.
5회 노진혁의 수비 실책과 롯데 선발 비슬리가 제구력이 흔들리며 이재현에게 2사 만루에서 몸에 맞는 볼로 1실점을 허용했다.
|
|
|
정철원이 7회말 삼성 김지찬에게 1타점 적시 2루타를 내줬으나 8회 박정민(1이닝 무실점), 9회 김원중(1이닝 무실점)이 무실점으로 이닝을 잘 막았다.
|
|
|
개막전 홈런 3방으로 6-3으로 승리한 롯데는 2연전 두 번째 경기에서도 홈런 4방을 앞세워 6-2로 승리하며 개막 2연전을 모두 승리했다. 롯데는 시범 경기 1위 활약이 우연이 아니었음을 증명하고 있다.
롯데 더그아웃 분위기도 좋아졌다.
29일 승리가 확정된 롯데 선수들은 베테랑 김민성의 제안으로 승리 세리머니를 펼쳤다.
승리가 확정되자 롯데 선수들은 카메라를 향해 승리의 포즈를 취했다. 도박 파문이 약이 된 것일까? 선수들은 자신감이 넘쳤다. 시원하게 방망이가 돌아가고 있다. 4년 만에 개막전 승리에 이어 기분 좋은 2연승을 내달렸다.
|
|