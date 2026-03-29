"(한)동희는 내 마음에 확고하게 없다" 하룻만에 싹 바뀐 톤, 김태형 감독의 주전론,1,2군 다 터졌다

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"동희가 그렇게 지금 내 마음속에 확고하게 자리를 잡은 건 아니라 몰라요."
29일 대구 삼성전을 앞두고 김 감독에게 '한동희가 돌아오면 (개막전에서 1루수로 맹활약한) 노진혁은 어디로 가나?'라고 물었다.
돌아온 대답이 명확했다.
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지난 캠프 당시 사행성 업장 출입 논란 속에 출전정지 징계 중인 4명의 선수들. 역설적으로 백업 선수들에게는 '일부 주전 자리가 비었다'는 희망이 됐다. '사건' 이후 더 눈에 불을 켜고 열심히 훈련했다.
김태형 감독은 "작년에도 마찬가지였다. 부상 선수들이 돌아오니까 잘해주던 백업들이 주전 왔다고 뒤로 빠지더라"고 아쉬워 하면서"주전이 어디있나. 내가 나가면 주전이지. 팀 동료들이 한 경기 승리를 위해서 다 집중하는 건 좋지만 내 자리는 내가 싸워서 이겨야 한다"고 백업 선수들의 투쟁심을 강조했다.
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롯데는 올해 시범경기 1위로 기분 좋게 시작했다.
김 감독은 "좋은 느낌을 가지고 시즌을 들어간다는 건 백업 선수들에게는 큰 자신감이 됐을 거라고 본다"며 "레벨이 있는 선수들은 안 좋아도 어느 정도 선을 유지하며 치고 나가는데, 경험이 없으면 그게 쉽지 않다"는 것이 김 감독의 지론.
한동희의 복귀는 분명 롯데 타선의 파괴력을 완성할 화룡점정이다. 하지만 김태형 감독은 그 역시 증명을 요구하고 있다.
노진혁 같은 베테랑이 살아있고, 백업들이 눈에 불을 켜고 있는 상황에서 한동희도 긴장감을 가지고 임해야 한다는 의미.
개막전 멀티히트로 활약했던 노진혁은 29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 개막 2차전에서 2-0으로 달아나는 솔로홈런을 날리며 싹쓸이에 힘을 보탰다. 같은 날 한동희는 인근 경산 볼파크에서 열린 퓨처스리그 삼성과의 경기에서 5타수3안타로 맹활약 하며 콜업을 예고했다.
백업의 투지를 불러 부족한 뎁스를 채우려는 김 감독의 '밀당 리더십'. 현재까지 대성공이다.
긴 시즌을 버텨내기 위해서는 주전만 가지고는 불가능하다. 봄에만 잘한다는 '봄데'를 온 몸으로 거부하고 있는 롯데 선수들에게 변화의 바람이 불고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com