생애 234번째 홈런이 이렇게 짜릿할 수가! '오타니 2개, 저지 0개' 옐리치는 오늘 처음 "우리는 이런 팀"

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[스포츠조선 노재형 기자]주전 거포가 대타로 홈런을 치기란 그리 쉽지 않다. 대타로 나설 일이 거의 없기 때문이다.
밀워키 브루어스 거포 크리스티안 옐리치가 생애 첫 대타 홈런을 날리며 팀 승리를 이끌었다.
옐리치는 30일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 개막 3연전 마지막 경기에서 8회 대타로 들어가 역전 3점포를 터뜨리며 9대7 승리를 이끌었다. 생애 가장 짜릿한 순간을 연출한 것이다.
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밀워키는 초반 마운드가 무너지는 바람에 7회까지 3-7로 뒤지고 있었다. 8회말 기회가 왔다.
밀워키는 선두 조이 오티스의 안타, 브랜든 락크릿지의 내야안타, 블레이크 퍼킨스의 볼넷으로 1사 만루의 찬스를 잡았다. 이어 브라이스 투랑이 좌전적시타를 터뜨려 1점을 만회한 뒤 계속된 2사 만루서 루이스 렌히포가 2타점 적시타를 날려 6-7로 따라붙었다.
여기에서 밀워키는 우타자 개리 산체스 대신 좌타자 옐리치를 대타로 기용했다. 상대투수는 우완 세란토니 도밍게스. 옐리치는 볼카운트 2B2S에서 5구째 한복판으로 떨어진 86.6마일 스플리터를 잡아당겨 우측 파울폴 안쪽으로 크게 넘어가는 아치를 그리며 9-7로 전세를 뒤집었다. 발사각 35도, 타구속도 111.1마일, 비거리 421피트로 옐리치의 시즌 첫 홈런.
옐리치는 전날까지 대타로 통산 37타석에 섰다. 그 중 31타수 7안타를 쳤는데, 홈런은 커녕 장타가 하나도 없었다. 이날 생애 첫 대타 장타를 홈런으로 터뜨린 것이다. 앞서 터뜨린 233홈런은 모두 선발출전해 날린 것이고, 234호 홈런이 대타 홈런이다.
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이어 옐리치는 "우리 선수들이 경기 내내 싸웠다. 초반 리드를 빼앗기며 어려운 경기가 이어졌는데, 선수들이 이닝마다 서로 이야기하며 분위기를 이어갔고, 박빙의 차로 추격한 뒤 결국 역전할 수 있었다. 기세를 이어가야 한다"며 환호했다.
팻 머피 밀워키 감독은 "매우 어려운 상황이지만, 옐리가 13년 경력의 자신감을 갖고 타석에 섰다"면서 "그는 모드 공과 싸우고 있다. 그가 왜 위대한 리더인지 알 수 있다"고 했다.
옐리치는 2018년 NL MVP 출신이다. 통산 1747안타, 234홈런을 때렸다. 밀워키는 이번 개막 3연전을 모두 승리로 이끌며 NL 중부지구 선두로 나섰다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com