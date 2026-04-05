최형우 통한의 2병살 → '좌타 9명' 파격 승부수 잠재운 보쉴리 쾌투! KT, 삼성 5연승 저지 [수원리뷰]

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 1사 1,3루 최형우가 병살로 물러나며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

사진제공=KT 위즈

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회말 2사 2루 KT 오윤석이 선취 1타점 2루타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] '국내 최강' 선발진의 무게감이 점점 드러나고 있다. KT 위즈가 케일럽 보쉴리의 완벽투를 앞세워 삼성 라이온즈의 5연승 도전을 분쇄했다.

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KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과의 주말시리즈 3차전에서 선발 케일럽 보쉴리의 6이닝 무실점 호투를 앞세워 2대0으로 이겼다.

이로써 KT는 개막 5연승 후 겪었던 2연패의 늪에서 빠르게 탈출하며 분위기 반전에 성공했다. 보쉴리는 지난 한화전에 이어 선발 2연승을 달리는 한편, 한국 무대 11이닝 무실점의 기염을 토했다. 반면 삼성 라이온즈는 연승의 휘파람이 '4'에서 끊겼다.

이날 KT는 최원준(중견수) 김현수(1루) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 오윤석(3루) 한승택(포수) 이강민(유격수) 라인업으로 임했다. 허경민이 헤드샷 사구 영향으로 빠진 3루를 제외하면 개막 이래 꾸준히 유지되는 베스트 라인업이다. 선발은 외국인 투수 보쉴리.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 안타로 1루에 나선 안현민과 1루수 디아즈가 이야기를 하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

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삼성은 김지찬(중견수) 함수호(우익수) 구자욱(좌익수) 디아즈(1루) 최형우(지명타자) 류지혁(2루) 김영웅(3루) 박세혁(포수) 양우현(유격수) 라인업으로 맞섰다. KBO리그 역사상 최초로 9명 전원이 좌타자로 편성된 점이 인상적이다. 심지어 선발투수 오러클린도 좌완이다.

역대 좌타자 8명 라인업은 총 34번 있었고, 그중 2018년 4월 두산 베어스가 좌타자 8명에 스위치히터 1명(국해성)으로 라인업을 구성한 적도 있다. 류지혁과 박세혁은 양쪽 모두에 걸친 선수들이다. 다만 순수 좌타자 9명은 이번이 처음이다.

경기전 이강철 KT 감독은 전날 6이닝 6실점을 기록한 소형준에 대해 "구위는 지금 정말 좋은데, 이상하게 자꾸 맞아나간다"며 답답해했다. 필승조 스기모코에 대해서도 "이상하게 공은 정말 좋은데 승부를 잘 못한다. 포수가 좀더 이끌어줘야할 것 같다. 체력이 좋아서 멀티이닝을 쓰려고 했는데, 아무래도 프로 경험이 없다보니 잘 안되는 모양"이라고 돌아봤다.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 3회말 2사 1,2루 삼성 오러클린이 KT 장성우의 파울플라이를 잡아내 이닝을 끝내 준 디아즈와 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

박진만 삼성 감독은 "이재현은 가벼운 뭉침 증세가 좀 쉬면 되는데, 김성윤은 고민이다. 처음 보는 부위가 아프다고 하더라"면서 답답한 속내를 표했다. 13타수 무안타를 탈출하며 장타를 때려낸 김영웅에 대해서는 "아마 상대 벤치도 김영웅이 무서울 거다. 압박감이 다르다"고 강조했다.

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양팀 공히 삼자범퇴로 1회를 마쳤다. KT는 2회초 수비에서 2사 1,2루 위기를 맞이했지만, 박세혁을 잡아내며 실점 없이 넘겼다.

곧바로 2회말 선취점을 따내며 기선을 제압했다. 선두타자 힐리어드가 안타로 출루했고, 이어진 2사 2루에서 오윤석이 좌익선상 1타점 2루타를 치며 리드를 잡았다.

이어 3회에도 최원준 볼넷, 김현수 안타, 안현민 볼넷으로 만든 1사 만루에서 힐리어드의 희생플라이로 1점을 추가, 2-0으로 앞서나갔다. 아쉽게도 추가점은 내지 못했다.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT 선발투수 보쉴리가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

이후 양팀 공히 선발투수들의 호투가 이어졌다. KT는 선발 보쉴리가 6회초 연속 볼넷을 내주며 무사 1,2루 위기를 맞이했지만, 디아즈를 중견수 뜬공, 최형우를 병살 처리하며 또한번 실점없이 위기를 넘겼다. 지난 경기에 이어 11이닝 무실점 행진을 이어가게 된 보쉴리는 뜨겁게 포효했다.

특히 KT는 시즌초 혼란을 이겨내고 최근 오원석-맷 사우어-소형준-보쉴리까지 4경기 연속 선발투수가 6이닝을 책임지며 '막강 선발진'의 위용을 점차 드러내고 있다.

7회부터 KT는 김민수-한승혁, 삼성은 이승민-이승현이 무실점 계투를 이어갔다. KT는 8회말 2사 후 안현민의 안타, 힐리어드의 볼넷으로 2사 1,2루 찬스를 잡았지만, 장성우의 까다로운 우익수 쪽 타구를 삼성 우익수 김헌곤이 잘 잡아내며 득점에 실패했다.

KT는 9회초 마무리 박영현이 등판, 경기를 마무리지었다. 양팀 공히 6안타 3볼넷을 기록했지만, 삼성은 믿었던 최형우가 4회와 6회, 2번의 병살타를 기록하는 등 아쉬운 집중력 속 연승이 끊기게 됐다.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 3회말 1사 만루 KT 힐리어드가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com