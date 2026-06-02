[오피셜] 숲티비(SOOP), V리그 여자부 합류 확정! → "스트리머 참여 다양한 콘텐츠 선보이겠다"

2025~2026시즌 V리그 올스타전에 참가한 여자부 선수들. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 한동훈 기자] 숲티비(SOOP) V리그 합류가 확정됐다.

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한국배구연맹(KOVO)는 2일 이사회 및 임시총회를 열고 SOOP의 신규 가입을 승인했다.

KOVO는 '㈜SOOPTV의 신규 회원 가입을 최종 승인했다. ㈜SOOPTV는 2026~2027시즌부터 V-리그의 일원으로 참여하게 된다'고 공식 발표했다.

이로써 SOOP은 선수단 구성과 구단 운영 체계 구축 등 본격적인 창단 절차에 돌입했다. 구단 운영은 SOOP의 자회사인 SOOPTV(숲티비)가 맡는다.

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이민원 SOOP 대표이사가 구단주다. 이병호 전무가 단장을 맡았다. 권소윤 사무국장이 선임됐다.

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SOOP은 '그동안 SOOP은 e스포츠 구단 운영과 다양한 스포츠 리그·종목 단체와의 협업을 통해 스포츠 콘텐츠 제작과 중계 경험을 축적해왔다. 최근에는 2026 한국실업배구연맹·프로배구 퓨처스 챔프전 예선 전 경기 생중계에 나서는 등 배구 콘텐츠 확대에도 힘을 쏟고 있다'고 밝혔다.

배구 콘텐츠 확대 의지도 피력했다.

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SOOP은 '경기 중계뿐 아니라 선수단, 팬, 스트리머가 함께 참여할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이며 배구 팬들과의 접점을 넓혀 나간다는 계획이다. SOOP은 앞으로 구단 운영과 함께 배구 산업 저변 확대 및 팬 문화 활성화를 위한 다양한 활동을 이어갈 예정'이라고 전했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com