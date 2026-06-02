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오나미, 시험관 후유증에 눈물 "계속 눈물 나, 주사도 혼자 못 맞는다"

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오나미, 시험관 후유증에 눈물 "계속 눈물 나, 주사도 혼자 못 맞는다"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 오나미가 시험관 임신에 도전하는 근황을 공개했다.

2일 황보라의 유튜브 채널에서는 '시험관 준비 중 결국 눈물 펑펑. 대낮 모임 중 벌어진 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 개그우먼 오나미, 성현주와 만나기로 했다. 황보라는 "나미도 아기 준비하고 저도 둘째를 준비해서 그런 것도 궁금하고 잘 지내고 있는지 궁금하다"며 장어를 먹으러 갔다.

시험관 준비 중인 오나미는 "시험관을 하다가 잠깐 쉬었다. 내가 조금 힘들었다"고 말했고 황보라는 "부작용이 있었냐"고 걱정했다.

이에 오나미는 "부작용이 있는 게 아니라 계속 운다. 그쪽으로 갔나 보다"라며 "유튜브만 보면"이라고 말하다 갑작스럽게 눈물을 보였다. 이 모습을 본 황보라 역시 함께 눈물을 보였다. 오나미는 눈물을 흘린 이유에 대해 "엄마가 되기 위해 노력하는 사람들이 이렇게 많은데. 병원 가도 엄청 많지 않냐"고 털어놨다.

오나미, 시험관 후유증에 눈물 "계속 눈물 나, 주사도 혼자 못 맞는다"

이에 황보라는 "거기서 대기하고 기다리는 게 얼마나 힘드냐. 주사 맞고 배 아프고 찌르고"라고 공감했고 오나미는 "나는 주사를 혼자 못 맞는다. 그래서 남편이 계속 놔준다. 그렇게 하다 보니까 남편이 웬만한 간호사님보다 잘 놓는다. 그래서 그거에 눈물이 또 난다. 감사한 분들이 너무 많다"고 밝혔다.

이어 오나미는 "한번도 두 줄을 본 적이 없었다. 연하게 두 줄은 봤다. 그럼 당연히 되는 줄 알았는데 그냥 연한 거에서 멈췄다. 근데 임신 수치라 2차까지 가야 한다. 진해지지 않는 걸 아는데도. 이렇게 지나가는 경우가 많다더라. 다시 해보려고 한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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