오나미, 시험관 후유증에 눈물 "계속 눈물 나, 주사도 혼자 못 맞는다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 오나미가 시험관 임신에 도전하는 근황을 공개했다.

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2일 황보라의 유튜브 채널에서는 '시험관 준비 중 결국 눈물 펑펑. 대낮 모임 중 벌어진 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황보라는 개그우먼 오나미, 성현주와 만나기로 했다. 황보라는 "나미도 아기 준비하고 저도 둘째를 준비해서 그런 것도 궁금하고 잘 지내고 있는지 궁금하다"며 장어를 먹으러 갔다.

시험관 준비 중인 오나미는 "시험관을 하다가 잠깐 쉬었다. 내가 조금 힘들었다"고 말했고 황보라는 "부작용이 있었냐"고 걱정했다.

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이에 오나미는 "부작용이 있는 게 아니라 계속 운다. 그쪽으로 갔나 보다"라며 "유튜브만 보면"이라고 말하다 갑작스럽게 눈물을 보였다. 이 모습을 본 황보라 역시 함께 눈물을 보였다. 오나미는 눈물을 흘린 이유에 대해 "엄마가 되기 위해 노력하는 사람들이 이렇게 많은데. 병원 가도 엄청 많지 않냐"고 털어놨다.

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이에 황보라는 "거기서 대기하고 기다리는 게 얼마나 힘드냐. 주사 맞고 배 아프고 찌르고"라고 공감했고 오나미는 "나는 주사를 혼자 못 맞는다. 그래서 남편이 계속 놔준다. 그렇게 하다 보니까 남편이 웬만한 간호사님보다 잘 놓는다. 그래서 그거에 눈물이 또 난다. 감사한 분들이 너무 많다"고 밝혔다.

이어 오나미는 "한번도 두 줄을 본 적이 없었다. 연하게 두 줄은 봤다. 그럼 당연히 되는 줄 알았는데 그냥 연한 거에서 멈췄다. 근데 임신 수치라 2차까지 가야 한다. 진해지지 않는 걸 아는데도. 이렇게 지나가는 경우가 많다더라. 다시 해보려고 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com