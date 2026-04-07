클래스 봤지? 유격수로 돌아온 김혜성, 3출루 대활약 → '명불허전' 서커스캐치까지…1G 만에 스피드+수비+컨택 다 보여줬다

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

TORONTO, CANADA - APRIL 6: Hyeseong Kim #6 of the Los Angeles Dodgers hits a single against the Toronto Blue Jays during the seventh inning in their MLB game at the Rogers Centre on April 6, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim, left, forces out Toronto Blue Jays' Daulton Varsho (5) to end the first inning of a baseball game in Toronto, Monday, April 6, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 명불허전이었다. 빅리그에 돌아온 김혜성(LA 다저스)이 자신의 가치를 증명하는데는 1경기면 충분했다.

Advertisement

김혜성은 7일(한국 시각) 캐나다 토론토의 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 원정경기에 9번타자 유격수로 선발출전했다.

이날 김혜성은 3출루(2안타 1볼넷) 1득점을 기록하며 자신의 가치를 맘껏 뽐냈다. 대수비로 출전해 타석조차 들어서지 못한 콜업 전날과는 천지차이의 존재감이었다.

김혜성의 첫 출루는 다저스가 4-1로 앞선 4회초. 무사 1루 상황에서 볼넷을 골라냈다. 김혜성 스스로는 홈을 밟지 못했지만, 공격 흐름을 이어가며 팀 득점에 공헌했다.

Advertisement

2회와 5회 타석에선 뜬공으로 물러났던 김혜성의 첫 안타는 7회초에 나왔다.김혜성은 다저스가 10-1로 앞선 7회초 무사에 등장, 원바운드로 투수 키를 살짝 넘어 2루수 앞에 떨어지는 땅볼을 쳤다.

상대 2루수가 공을 주워 1루에 던졌지만, 김혜성은 이미 쏜살같이 지나친 뒤였다. 발로 만들어낸 내야안타였다. 김혜성은 이후 프레디 프리먼의 2루타 때 홈을 밟아 시즌 첫 득점도 올렸다. 14-1로 앞선 8회초에는 다시 중전안타를 치며 안타도 추가했다.

메가 다저스포가 터진 이날, 김혜성의 임팩트는 공격보다 수비에서 빛났다.

7회말 토론토의 안드레스 히메네스는 유격수 키를 넘길 듯한 애매한 위치에 떨어지는 빗맞은 타구를 날렸다. 높게 뜬 타구도 아니었다.

김혜성. AP연합뉴스

Advertisement

하지만 김혜성은 앞을 보기보단 뒤쪽의 타구를 확인하는 한편 발을 쉬지 않았고, 순간적으로 휘며 떨어지는 타구를 역동작으로 깔끔하게 건져올렸다. 동료들의 뜨거운 찬사와 감사가 이어졌다.

다저스 공식 SNS도 "우린 널 보고 있어(We see you), 혜성"이라는 글과 함께 해당 수비 영상을 공유했다. 김혜성은 이날 한경기를 통해 자신이 빅리그에서 뛰어야할 이유를 다양하게 보여준 셈이다.

김혜성은 앞서 시범경기에서 4할이 넘는 맹타를 휘둘렀음에도 월드베이스볼클래식(WBC) 출전과 유망주 알렉스 프리랜드와의 경쟁 등의 문제로 마이너리그에서 시즌을 시작한 바 있다. 무키 베츠의 부상공백을 메우기 위해 지난 6일 콜업됐다.

이날 다저스는 이틀 연속 홈런포를 가동한 오타니 쇼헤이를 비롯해 테오스카 에르난데스, 프리먼 등 홈런 5개를 폭발시키며 토론토에 14대2로 완승을 거뒀다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com