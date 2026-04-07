"야구장 7면 보유 → 프로야구 2군 경기 개최 목표" 밀양시, 허구연 KBO 총재와 면담…야구 인프라 활용 논의

사진제공=KBO

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[스포츠조선 김영록 기자] 밀양시가 메인 야구장의 증축 및 시설 개선을 통해 프로야구 2군 경기 개최 의사를 KBO에 전달했다.

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안병구 밀양시장은 6일 KBO를 방문해 허구연 총재와 면담했다.

이번 면담에서 밀양시와 KBO는 밀양이 보유하고 있는 야구 인프라 활용 방안에 대해 심도 있는 논의를 가졌다.

허구연 총재는 기존의 지자체 야구장 인프라 구축 사례를 소개하며, 퓨처스리그 정규시즌 및 서머리그, 퓨처스 교육리그 개최 등 야구를 통한 프로 및 아마추어 야구의 활성화와 지역 경제 활성화에 공헌할 수 있는 방안을 함께 모색하기로 했다.

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이를 위해 밀양시 내 메인 야구장의 관중석 증축, 향후에는 선수단 숙소 및 실내 연습장 신설 등 프로야구 2군 경기를 개최할 수 있을 정도의 시설 개선과 보완 등 전반적인 인프라 개선의 필요성에 대해 설명했다.

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안병구 밀양시장은 "야구 인프라 개선을 통해 퓨처스리그 등 야구 유치에 힘쓰고, 이를 통해 지역 경제 활성화와 더불어 밀양시의 야구 붐 조성에 이바지하도록 노력하겠다"며 화답했다.

밀양시는 밀양 스포츠파크에 4면(성인 2명, 리틀 2면), 가곡 야구장에 2면(성인 1면, 리틀 1면) 및 정문야구장 1면 등 총 7면의 야구장을 보유하고 있다.

KBO는 앞으로도 지자체와의 지속적인 협력을 통해 지역 야구 인프라 발전을 위해 노력을 기울일 예정이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com