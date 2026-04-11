충격적인 필승조 붕괴, 도대체 8회에 무슨 일이...KIA, 한화에 대역전승으로 2연승 [대전 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 8회 박성한이 파울플라이 아웃을 당했다. 8회말 삼자범퇴 무실점으로 막아낸 한화 정우주. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 한화 불펜의 충격 붕괴, 8회 KIA의 대역전극.

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KIA 타이거즈가 8회 빅이닝으로 기적같은 역전승을 거뒀다. 한화는 믿었던 필승조가 무너지며 충격의 역전패를 당했다.

KIA는 11일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화와의 주말 3연전 두 번째 경기에서 1-4로 밀리던 8회 한꺼번에 5점을 내며 경기를 뒤집어 6대5 기분 좋은 승리를 따냈다.

전날 한화에 6대5 신승을 거뒀던 KIA는 어려운 상대를 만나 2연승을 달리며 중위권 추격에 박차를 가했다. 반면, 한화는 중요한 타이밍 모두 아깝게 경기들을 내주며 힘이 빠지게 됐다.

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한화에는 충격적인 패배. 선발 왕옌청이 6이닝 1실점으로 호투해주고, 타선도 초반부터 집중력을 발휘했다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 한화 문현빈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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한화는 1회 문현빈이 KIA 선발 이의리를 상대로 선제 솔로포를 때려내 앞서나갔다. 3회에는 1사 후 심우준의 볼넷 출루에 이어 이원석이 3루타를 때려냈다. 이어 페라자가 희생플라이까지 치며 아주 깔끔하게 2점을 더했다.

기세를 탄 한화는 4회초 강백호와 채은성의 연속 안타에 이은 노시환의 희생번트, 그리고 허인서의 안타로 1점을 더 내며 점수차를 벌렸다.

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KIA는 5회초 박재현이 1타점 적시타를 쳐 추격에 시동을 걸었다. 하지만 왕옌청에 막혀 더 이상 득점은 하지 못했다.

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그러다 경기가 완전히 요동친 건 8회. 한화는 왕옌청에 이어 7회 조동욱이 1이닝을 책임졌다. 8회 정우주, 9회 김서현이 막으면 될 차례.

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회초 1실점한 한화 박상원이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

하지만 정우주가 삐걱거렸다. 선두 박재현에게 내야 안타를 맞은 게 시작. 그리고 데일의 우전 안타까지 나왔다. 당황한 정우주는 폭투로 실점을 했고, 김호령에 볼넷을 내준 후 김선빈에게까지 적시타를 맞았다.

한화는 급하게 정우주 대신 박상원을 투입했지만, 박상원은 김도영에게 동점 희생플라이 타점을 허용한 뒤, 나성범-한준수-고종욱에게 연속 3안타를 내주고 역전까지 허용했다. 한준수가 역전 결승타의 주인공이 됐고, 대타 고종욱의 쐐기타도 값졌다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 승리한 KIA 김범수, 한준수가 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

KIA도 8회 위기를 맞았다. 김범수가 나와 문현빈에게 안타, 채은성에게 볼넷을 내줬다. 하지만 성영탁이 등장해 노시환과 하주석을 처리하며 불을 껐다.

성영?은 9회에도 마운드에 올라 승리를 지켰다. 물론 쉽지 않았다. 심우준에게 2루타를 맞고, 대타 최인호에게 바가지 안타를 허용해 1점차까지 쫓겼다. 하지만 침착하게 마지막 타자 문현빈을 잡아내며 귀중한 승리를 만들어냈다. 마무리 정해영이 부진으로 2군에 내려간 날, 세이브를 기록했다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com