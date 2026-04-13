한화 노시환 충격 2군행. 롯데 윤성빈·최충연도 2군행

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[스포츠조선 한동훈 기자] '307억원' 한화 이글스 간판타자 노시환이 2군으로 내려갔다.

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KBO가 13일 발표한 1군 엔트리에 따르면 노시환 등 5명이 1군 말소됐다.

노시환 외에 롯데 투수 윤성빈 최충연, KT 투수 문용익, SSG 내야수 김민준이 1군에서 제외됐다.

노시환은 올 시즌을 앞두고 한화와 초대형 장기 계약을 체결했다.

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노시환은 올해 연봉이 10억원이다. 2027년부터 2037년까지 11년 총액 307억원 계약을 맺었다.

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하지만 성적표는 실망스럽다.

노시환은 13경기 62타석 타율 1할4푼5리에 그쳤다. 출루율은 2할3푼에 불과하다. 볼넷 5개를 얻는 동안 삼진은 21차례 당했다.

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결국 노시환은 2군으로 내려갔다.

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롯데 강속구 투수 윤성빈도 결국 말소됐다.

윤성빈은 올해 김태형 롯데 감독이 필승조로 낙점해 기대를 모았다.

윤성빈은 아직 3경기 출전에 그치며 2⅓이닝 5실점 부진했다.

최충연도 마땅한 보직 없이 1군에 머물다가 1이닝을 던지고 다시 2군행이다. 최충연은 지난 7일 KT전 한 경기에 나와 1이닝 3피안타 2실점 부진했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com