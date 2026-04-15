'역대급 4사구 참사' 결국 칼 빼들었다…김서현→쿠싱 클로저 전격 교체, "처음 던지는 투수처럼 하더라" [대전 현장]

한화 이글스 김서현. 사진제공=한화 이글스

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 한화 김경문 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 결국 칼을 빼들었다. 마무리투수가 전격 교체된다.

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김경문 한화 감독은 15일 대전 한화생명볼파크에서 삼성 라이온즈와의 홈경기를 앞두고 "투수 기용에 변화가 있을 것"이라고 밝혔다.

마무리투수를 바꾼다. 한화는 전날(14일) KBO리그 역대 최다인 4사구 18개를 내주면서 5대6으로 역전패를 당했다. 한화는 4연패에 빠졌다.

가장 뼈아팠던 건 마무리투수 김서현의 부진. 8회초 2사에 올라온 김서현은 7개의 4사구를 내주면서 제구에 어려움을 겪었다. 8회초 2사 1,2루에 올라온 김서현은 볼넷-볼넷-볼넷-폭투로 순식간에 3실점을 했다. 5-1의 경기는 5-4가 됐다.

사진제공=한화 이글스

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9회초에도 올라왔지만, 안타와 희생번트에 이어 볼넷과 사구로 만루 위기에 몰렸다. 이후 김지찬에게 2루수 땅볼을 얻어내며 3루 주자를 홈에서 잡는데 성공했다. 남은 아웃카운트는 1개 였지만, 연속 밀어내기 볼넷으로 2점을 주며 역전을 허용했다.

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김 감독은 그동안 '김서현 마무리'에 대한 전폭적인 신뢰를 보였다. 지난해 후반기부터 조금씩 흔들렸지만, 포스트시즌에서도 거듭 "마무리투수는 김서현"이라며 믿음을 보이며 힘을 실어줬다. 그러나 14일 삼성전에서의 모습은 결단으로 이어졌다.

김 감독은 "그동안 (김)서현이가 어려움을 겪고 이겨내면서 올해는 한층 딱 서 있어야 하는데 어제는 마치 처음 던지는 투수처럼 하더라"라며 "(마무리투수 자리에) 변화가 있을 것"이라고 밝혔다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 포토타임 포즈를 취하고 있는 한화 새로운 외국인투수 쿠싱. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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마무리투수는 외국인선수 잭 쿠싱이 나선다. 지난 5일 입국해 선수단에 합류한 쿠싱은 오는 17일부터 열리는 롯데 자이언츠와의 3연전 중 등판할 예정이었다. 그러나 불펜진이 흔들리면서 뒷문 단속에 나서게 됐다. 김 감독은 "쿠싱이 부산에서 선발로 나가기로 했는데 어제 경기를 보니 이렇게는 안 되겠다 싶었다. 일단 쿠싱이 마무리투수로 뒤로 가면서 경기를 풀어가려고 한다"라며 "또 야구는 항상 움직이니 쿠싱을 마무리투수로 기용하고 잘 풀린다면 다음을 생각하려고 한다"고 설명했다.

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김서현은 일단 엔트리 말소없이 1군에 동행한다. 김 감독은 "투수 야수가 자주 바뀌는 건 지는 팀에서 많이 나온다. 우리가 연패를 하고 있지만, 승패 마진이 -2다. 또 승리를 하게 되면 금방 5할도 만들 수 있다. 일단 연패를 끊는게 중요하다"고 강조했다.

선발진에도 많은 변화가 생긴다. 김 감독은 "지금은 여러 투수들이 많이 올라올 수밖에 없다. 부산 경기에서는 아마 새로운 투수가 나올 수도 있다"고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com