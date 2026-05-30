'7번 하향'→미사일 폭격 촉매제 됐다…디아즈, '연타석 홈런' 大폭발 무력시위 [대구 현장]

대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈의 외국인 거포 르윈 디아즈가 사령탑의 따뜻한 배려에 일회성 홈런이 아닌, 화끈한 '연타석 홈런'으로 응답했다. 중심 타선의 중압감을 내려놓자마자 무시무시한 장타 본능이 완벽하게 깨어나며 대구 벌을 열광의 도가니로 몰아넣었다.

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디아즈는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 7번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 두 타석 연속 아치를 그려냈다.

디아즈의 첫 번째 장타 본능은 팀이 0-1로 뒤진 3회말에 꿈틀대기 시작했다. 선두타자로 타석에 들어선 디아즈는 두산 선발 최승용과 3B2S 풀카운트까지 가는 집요한 접전을 벌였다.

디아즈는 최승용의 8구째 134㎞ 슬라이더를 그대로 잡아당겨 우측 담장을 시원하게 넘기는 비거리 115m짜리 대형 솔로 아치를 그렸다.

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이 한 방은 경기 초반 빼앗겼던 흐름을 곧바로 동점으로 돌려세우는 소중한 시즌 7호 홈런이자, 디아즈의 완벽한 부활을 알리는 신호탄이었다.

사진제공=삼성 라이온즈

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디아즈의 방망이는 식을 줄 몰랐다. 바로 다음 이닝인 4회, 디아즈는 또 한 번 선두타자로 타석에 들어서 최승용을 완벽하게 무너뜨렸다. 볼카운트 싸움도 길게 끌고 가지 않았다. 최승용의 3구째 들어온 113㎞ 느린 커브볼의 타이밍을 완벽하게 빼앗아 결대로 받아쳤다. 타구는 큰 포물선을 그리며 우중간 담장을 훌쩍 넘어갔다. 시즌 8호의 비거리는 116m.

이 짜릿한 연타석 홈런으로 디아즈는 단숨에 분위기를 삼성 쪽으로 확 끌고 왔고, 최승용 천적으로 우뚝 서며 대구 벌을 열광시켰다. 디아즈의 연타석 홈런으로 삼성은 4회 현재 두산에 5-1로 도망갔다.

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디아즈가 보여준 환상적인 연타석 홈런 쇼는 경기 전 삼성 박진만 감독이 단행한 라인업 전략이 200% 적중했음을 보여주는 대목이다.

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박진만 감독은 이날 경기를 앞두고 디아즈의 최근 타격 페이스 저하를 염려하며 타순 하향 조정을 발표했었다. 박 감독은 당시 "지금 페이스가 조금 떨어져 있는 것 같아서 부담감 있는 타순보다는 조금 하위 타순에서 편한 상황을 만들어주려 했다"라며 "중심 타자보다는 조금 하위 타순에서 타석에 임할 수 있게 조정을 했다"고 전했다. 최근 몇 경기 동안 본인 고유의 호쾌한 스윙을 수행하지 못하자 벤치에서 중압감을 덜어내 주기 위해 '7번 배치'라는 처방전을 내린 것이다.

박 감독의 이러한 배려 섞인 우산은 디아즈에게 최고의 각성제가 됐다. 4번 타자라는 무거운 왕관을 잠시 내려놓자 타석에서 조급함이 씻은 듯이 사라졌고, 3회에는 8구 접전 끝에 슬라이더를, 4회에는 3구 만에 커브를 공략하는 등 구종을 가리지 않고 장타를 폭발시키는 무시무시한 파괴력을 회복했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com