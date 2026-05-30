"납작한 배 만들려고.." '16kg 감량' 한혜연, 44kg에 레이저·초절식까지 '충격'

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[스포츠조선 김수현기자] 스타일리스트 한혜연이 극도로 절제된 식단과 체중 관리 일상을 공개하며 화제를 모으고 있다.

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30일 한혜연은 아침부터 이어진 강도 높은 자기관리 루틴을 공개했다.

그는 "아침부터 납작한 배를 만들어보겠다고 레이저를 2개나 하고 하루종일 빵 반쪽, 바나나 1개, 달걀 1알, 프로틴 음료 반 병, 메이플워터 포함 물 2병을 마셨는데 배고파 죽겠다"며 솔직한 고충을 털어놨다.

이어 그는 "내일 러닝으로 불태워보리~ 근데 저녁에는 왜 이렇게 떡볶이가 당기냐"며 '유지어터'로서의 현실적인 식욕과 싸우는 모습을 전했다.

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또 한혜연은 피부과에서 레이저 시술을 받으며 몸매 관리를 병행하는 근황도 공개했다.

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그는 초절식 식단과 운동을 병행하며 철저한 자기관리를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

특히 한혜연은 최근 44kg 몸무게를 유지 중인 것으로 전해져 놀라움을 자아냈다.

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그는 흰 셔츠와 짧은 미니스커트를 착용한 사진에서 젓가락처럼 가느다란 다리 라인을 드러내며 눈길을 끌었다.

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앞서 한혜연은 꾸준한 다이어트를 통해 총 16kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있으며, 이후에도 체중을 유지하며 철저한 자기관리 일상을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com