'이틀 연속 만루포 악몽'…두산 정수빈, 6회 무사 만루서 백정현 초구 저격→'역전 만루홈런' 大폭발 [대구 현장]

사진제공=두산 베어스

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈의 '만루포 트라우마'가 채 하루도 가기 전에 다시 대구 벌을 덮쳤다. 이번엔 두산 베어스의 '가을 사나이' 정수빈이 잔혹한 데자뷔를 선사하며 경기 판도를 단숨에 뒤집었다.

Advertisement

정수빈은 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정경기에 2번 타자 겸 중견수로 선발 출전해, 전날의 충격적인 기억을 고스란히 상기시키는 역대급 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다.

사진제공=두산 베어스

두산의 집요한 추격이 결실을 본 것은 6회였다. 두산은 앞서 디아즈의 연타석 홈런과 박승규의 쐐기포를 앞세운 삼성의 화력에 밀려 3-6으로 뒤지고 있었다. 하지만 6회 공격에서 집중력을 발휘하며 무사 만루라는 최고의 황금 찬스를 잡았다.

사진제공=두산 베어스

타석에 들어선 정수빈은 잭 오러클린에 이어 등판한 백정현을 상대로 한 치의 망설임도 없었다. 백정현이 던진 초구 138㎞짜리 직구가 스트라이크 존 높은 코스로 밀려 들어오자 이를 놓치지 않고 매섭게 배트를 돌렸다.

사진제공=두산 베어스

Advertisement

결대로 밀어 친 타구는 아름다운 포물선을 그리며 대구 구장의 우중간 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 118m짜리 대형 역전 만루 홈런이었다.

Advertisement

단 한 방으로 경기장은 순식간에 두산 원정 팬들의 환호성과 삼성 홈 팬들의 침묵으로 양분됐다. 3-6으로 끌려가던 두산은 정수빈의 만루포 한 방에 힘입어 6회 현재 7대6으로 극적인 역전에 성공하며 리드를 잡았다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com