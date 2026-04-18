'리빙 레전드' 손아섭 주고 데려왔는데…' 1경기 ⅓이닝만에 1군 말소라니 → 26세 군필 좌완의 미래는? [SC포커스]

이교훈. 사진제공=한화 이글스

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] 야구계를 떠들썩하게 한 트레이드였다. 하지만 곧바로 2군으로 내려갔다.

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'즉시전력감'은 아니라고 본 걸까. 한화 이글스는 17일 부산 롯데 자이언츠전을 앞두고 투수 이교훈을 말소하고, 대신 그 자리에 권민규를 올렸다.

이교훈은 14일 두산 베어스와의 트레이드를 통해 손아섭과 맞바꾼 좌완투수다. 한화는 손아섭을 내주고 투수 이교훈과 현금 1억 5000만원을 받았다.

이교훈은 어떤 선수일까. 2019년 신인 드래프트 2차 3라운드(전체 29순위)로 두산에 입단한 선수다. 빠른 직구를 던지는 좌완투수로 유명했지만, 군필 이후로는 한층 더 구속을 끌어올리며 최고 150㎞를 넘는 투수로 성장했다. 1m81 큰 키는 아니지만, 1루쪽에서 던지는 투구폼을 지닌 데다 디셉션이 좋아 좌완 불펜으로 주목받았다. 다만 아직까지 기대에 부응하진 못한 상황.

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현실적으로 손아섭이 지난 겨울 FA에서 미아가 되면서 한화는 손아섭의 행보에 있어 말그대로 '갑'이 됐다.

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 손아섭이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

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한화는 100억 FA 강백호가 지명타자로 활약중이고, 외야가 문현빈-오재원(이원석)-페라자로 꾸려짐에 따라 손아섭의 자리가 없었다. 다만 손아섭이 FA 미아가 됨에 따라 1년 1억원이란 헐값에 계약했고, 개막시리즈가 끝난 뒤 그를 2군으로 보냈다. 반면 두산은 그만큼 타선 보강이 간절했고, 마침 지명타자와 좌익수도 정해진 주인이 있다고 보긴 어려운 상황이었다.

'공빠른 좌완'은 모든 감독들이 원하는 투수다. 이교훈은 지난 16일 대전 삼성 라이온즈전에 1-4로 뒤진 7회말, 한화 이적 후 첫 등판을 경험했다.

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삼성은 올시즌 9명 라인업 전원을 좌타자로 꾸려 나온 적도 있을 만큼 주력 좌타자가 많은 팀이다. 때문에 삼성을 상대하는 팀은 좌완 불펜 고민을 할 수밖에 없다.

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다만 이날 이교훈의 등판은 그리 성공적이지 못했다. 최형우에게 볼넷을 준 뒤 디아즈를 삼진으로 잡은 것까진 좋았다. 이후 류지혁에게 안타를 맞고 교체됐다. 이후 페라자의 어이없는 실책이 나오면서 2실점(비자책) 떠안게 됐다.

이교훈의 이날 말소에 대해 김경문 한화 감독은 "박준영이 첫 선발등판인 만큼 그 뒤를 1+1 형태로 받쳐줄 투수가 필요했다"고 설명했다. 불펜의 지나친 소모를 경계해 롱맨 역할로 권민규를 올렸다는 것.

17일 대전 한화생명볼파크 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 권민규가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.17/

이교훈에 대해서는 "매력있는 투수다. 다만 컨트롤은 조금 다듬어야한다. 마운드 위에서 좋은 점을 많이 보여줬다"고 잠재력을 강조하는 한편 "우리팀 사정상 내려가게 됐고, 2군에서 열심히 하는 모습을 지켜볼 것"이라고 했다.

"언젠가 1군에서 또 던져야할 투수다. 마운드에서 자신감 있는 모습을 보여주려면 결국 자기 공을 갖고 있어야한다. 용기 잃지 말고 잘 준비하길 바란다."

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com