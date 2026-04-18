'홈런 2위' 외인 향한 소박한 기대치? 김태형 감독의 속내 "거포보단 3할5푼, 타격왕은 해야지" [부산포커스]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 패한 롯데 레이예스가 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회초 1사 1루 롯데 레이예스가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 1회초 롯데 레이예스가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "난 장타는 바라지 않는데…잘 치기만 하면 되지."

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한국 생활 3년만의 각성일까. 롯데 자이언츠 레이예스의 방망이가 심상치 않다.

레이예스는 시즌초 홈런 5개를 몰아치며 KT 위즈 장성우(6개)에 이은 이 부문 공동 2위를 달리고 있다.

어깨를 나란히 한 KIA 타이거즈 김도영과 LG 트윈스 오스틴 딘, 한계단 아래에 위치한 한화 이글스 강백호, 삼성 라이온즈 최형우, KT 안현민 등은 원체 리그를 대표하는 중심타자이자 거포들이다.

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반면 레이예스는 비교적 중거리타자에 가깝다. 지난 2년간 15개-13개를 쳤고, 장타율도 5할 위아래를 오르내렸다. 높은 타율 덕분에 출루율이 높아 0.9 안팎의 높은 OPS(출루율+장타울)를 기록했다곤 하지만, 컨택이 워낙 좋아서 그렇지 스윙 자체가 거포와는 거리가 있다는계 야구계의 분석이다.

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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그런데 올해는 다르다. 개막 시리즈 2경기 연속 홈런으로 새 시즌을 열었고, 벌써 5개를 치고 있다. 홈런 페이스를 논하긴 이르지만, 작년과 달리 타구 끝에 힘이 실리기 시작했다는 게 롯데 구단의 자체 분석이다. 워낙 타격감이 좋다보니 타율도 3할5푼5리에 달한다.

16일 잠실 LG전에서도 동점 투런포를 쏘아올리는 등 '영양가'도 대단하다. 최근 찍은 광고처럼 롯데 타선의 '사이다' 같은 역할을 해주고 있다.

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2년 연속 최다안타 1위와 외야수 부문 골드글러브를 석권하며 이대호 은퇴 이후 개인상 암흑기를 겪던 롯데의 빛 역할을 해주고 있다. 202안타 신기록은 덤. 김태형 감독은 "레이예스가 원래 힘이 없는 타자는 아니다. 장타를 노리는 스윙을 안해서 그렇지. 앞에서 변화구가 배트에 찍혔다"라며 "안 넘어갈 줄 알았는데 타구에 힘이 실렸다. 확실히 힘이 전보다 더 실린다. 난 장타는 바라지 않는데"라며 웃었다.

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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"대신 타율은 3할5푼은 쳐야지. 타격왕 하려면 그 정도 해야되지 않나? 20홈런까지 쳐주면 땡큐고."

이대호 이후 20홈런의 계보도 끊긴 팀이 롯데다. 유강남 윤동희 전준우 등이 돌아가며 도전했지만 아쉽게 실패했다. 레이예스가 장타 없는 롯데 타선의 등불이 될 수 있을까.

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com