글러브에 마법이라도? '요리보고 조리봐도 신기' 안재석, 연이은 호수비에 자신도 '깜짝'[잠실 현장]

8회초 두산 3루수 안재석이 삼성 김성윤의 강습 타구를 호수비로 잡아낸 후 놀라고 있다.

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] '요리보고 조리봐도 신기하네~'

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두산 베어스 안재석이 연이은 호수비에 스스로 놀란 듯 글러브를 이리저리 살펴보며 신기해하는 표정을 지어 눈길을 사로잡았다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기에서 안재석은 7번 타자 겸 3루수로 선발 출전해 공수 양면에서 완벽한 활약을 펼치며 팀의 4대0 완승을 이끄는 일등 공신이 됐다.

안재석은 이날 경기에 앞서 신인 투수 최주형, 내야수 오명진과 함께 1군 엔트리에 등록됐다. 안재석은 첫 타석에서 풀카운트 승부 끝에 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타로 방망이에 불을 댕겼다.

7회초 안재석이 심재훈의 타구를 호수비로 처리한 후 김정우와 기쁨을 나누고 있다.

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기세는 수비에서도 이어졌다. 7회초 심재훈의 라인 선상으로 흐른 타구를 몸을 날려 잡아낸 안재석은 1루를 향해 레이저 송구를 뿌려 타자주자를 아웃시키며 투수 김정우의 부담을 덜어줬다.

7회말 우중월 솔로홈런을 치고 환호하는 안재석

멋진 호수비 뒤에 방망이까지 완벽

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호수비로 분위기를 끌어올린 안재석은 곧바로 이어진 7회말, 선두타자로 나서 배찬승의 2구째 슬라이더를 가볍게 걷어올렸다. 타구는 우중간 담장을 훌쩍 넘는 솔로포로 이어지며 안재석의 공수 완벽한 하루를 예고했다.

8회초 김성윤의 강습 타구를 호수비로 잡아내는 안재석

8회초 수비 장면은 그야말로 압권이었다. 선두타자 김헌곤의 까다로운 타구에 몸을 날려 잡아낸 데 이어 후속타자 김성윤의 강한 땅볼 타구까지 완벽하게 처리하며 연속 호수비를 펼쳤다.

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타구를 처리한 안재석은 글러브를 요리조리 들어 살펴보며 신기한 듯 고개를 갸웃했고, 관중석과 더그아웃에는 웃음과 함께 뜨거운 박수와 환호가 쏟아졌다.

오늘 내 글러브에 무슨 일이?

내가 봐도 신기하네