'디펜딩 챔피언 LG 킬러' 장성우 연장 10회 끝내기 한방...짜릿한 물세례 [수원 현장]

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 10회말 1사 만루 KT 장성우가 끝내기 안타를 날린 뒤 물세례를 받고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[수원=스포츠조선 박재만 기자] 승부를 끝낸 건 결국 장성우의 한 방이었다.

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29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 연장 10회말, 1사 만루에서 타석에 들어선 장성우가 경기를 끝냈다.

풀카운트 승부 끝 몸쪽 높은 150km 직구를 잡아당겼다. 타구는 좌익수 최원영이 따라붙었지만 잡히지 않았고, 그대로 펜스를 직격했다. 3루 주자 유준규와 2루 주자 최원준이 차례로 홈을 밟으며 KT는 5-4 끝내기 승리를 거뒀다.

이날 경기는 팽팽한 흐름이 이어졌다. KT 선발 소형준은 6이닝 3실점(1자책), LG 선발 이정용은 5이닝 1실점(비자책)으로 맞서며 초반은 투수전 양상이었다.

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흐름은 LG가 먼저 바꿨다. 0-1로 뒤진 5회초 KT 우익수 힐리어드의 실책을 틈타 LG는 역전에 성공했다. 이어 6회 박해민의 희생타까지 나오며 3-1로 달아났다.

7회말 2사 만루 KT 대타 유준규가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다.

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KT도 쉽게 물러서지 않았다. 7회말 2사 만루에서 대타 유준규가 2타점 2루타를 터뜨리며 3-3 승부를 원점으로 돌렸다.

결국 이틀 연속 연장전에 돌입했다. 10회초 1사 3루 오스틴의 역전 적시타가 나오며 LG가 4-3으로 다시 앞서갔지만, KT는 10회말 LG 장현식의 제구 난조로 볼넷 3개를 얻어 1사 만루 기회를 만들었다.

연장 10회말 1사 만루 장성우는 풀카운트 승부 끝 자신 있게 배트를 돌렸다.

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1사 만루 타석에 들어선 장성우는 찬스를 놓치지 않았다. 바뀐 투수 김영우를 상대로 풀카운트 승부 끝 끝내기 안타를 날리며 길었던 승부에 마침표를 찍었다.

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끝내기 안타를 친 장성우는 크게 감정을 드러내지 않았다. 담담하게 2루에 도착한 뒤 동료들의 물세례를 받으며 미소를 지었다.

이 승리로 KT는 LG를 상대로 올 시즌 4전 전승을 기록했다. 디펜딩 챔피언을 상대로 이어가는 무패 행진. 그 중심에 장성우의 결정적인 한 방이 있었다.

끝내기 안타 직후 무덤덤한 표정이었던 장성우.

동료들의 짜릿한 물세례를 받은 뒤 바뀐 장성우의 표정.

쌀쌀한 날씨 물세례 직후 몸은 추웠지만 가슴은 뜨거웠다.

끝내기 안타를 친 장성우보다 동료들이 더 기뻐했다.